Caetano Veloso anuncia que vai tirar "férias radicais" e pede que respeitem o seu descanso

Caetano Veloso anunciou que entrará em um período de “férias radicais”. Por meio de uma publicação em seu Instagram, o cantor pediu que “não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade”.

O descanso de Caetano terá início após os três shows da turnê “Meu Coco” que ele fará desta sexta-feira (15) até o domingo (17), em Salvador, na Concha Acústica. O cantor, no entanto, não informou quanto tempo deve durar suas férias.

“Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário”, escreveu. Na agenda divulgada no Instagram, consta que, após a Bahia, o próximo show do cantor será apenas em março de 2024, em Porto Alegre.



Confira o post de Caetano:

