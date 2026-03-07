Sáb, 07 de Março

FAMOSOS

Caetano Veloso celebra o aniversário do filho Zeca: "A voz mais espiritual da minha família"

O cantor é fruto do casamento do artista com a empresária Paula Lavigne

Zeca e Caetano Veloso Zeca e Caetano Veloso  - Foto: Reprodução/Instagram

Caetano Veloso foi às redes sociais, na manhã deste sábado, para celebrar o aniversário de Zeca Veloso, seu filho do meio. Zeca, que completou 34 anos, é fruto do casamento do artista com a empresária Paula Lavigne.

"BOAS NOVAS: é o aniversário do meu filhinho Zeca, a voz mais espiritual da minha família cantante! Desejo a ele felicidades e luz", publicou Caetano, fazendo referência ao título do álbum recém-lançado de Zeca, "Boas novas".

No vídeo que acompanha o texto, Caetano aparece com Zeca em um palco, e diz, antes de cantar:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

— Eu vou cantar primeiro a música que eu fiz quando ele estava para nascer ou quando ele nasceu. Esse disco dele se chama "Boas novas". A música se chama "Boas-vindas".

"Boas-vindas" foi lançada no disco "Circuladô", de 1991. Zeca nasceu no ano seguinte. A música integrou o setlist da turnê "Ofertório" (2018), show-álbum que Caetano fez com os três filhos: Moreno (53 anos, filho de Dedé Gadelha), Zeca (34 anos) e Tom (29 anos, também filho de Paula).

 

'Espero me sentir livre, pela primeira vez'
Zeca Veloso está em preparação para transformar em show o seu primeiro álbum solo, “Boas novas”, lançado no fim de 2025. E o ponto de partida da turnê já foi definido: será no dia 4 de abril, no Queremos! Festival, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. “O palco sempre foi, para mim, um lugar de muito esforço para tocar e cantar ao mesmo tempo”, disse em janeiro, à revista Ela. “Com a banda junto, terei mais liberdade. Espero me sentir mais livre pela primeira vez.”

No setlist, vão estar canções do novo trabalho, como “Salvador” e “Máquina do Rio”, além de novidades.

