Caetano Veloso chora ao ouvir versão de "Gente" cantada por Xande de Pilares; veja o vídeo

Uma imagem comoveu as redes sociais neste começo de quinta (3). O cantor e compositor Caetano Veloso vai às lágrimas, ouvindo sua canção "Gente" na versão do sambista Xande de Pilares. O vídeo foi publicado no Instagram do próprio Caetano e também no de Xande. Na sua postagem, Caetano declarou: "Fico honrado, grato e encantado" com a homenagem.



A música em questão faz parte do álbum "Xande canta Caetano", que estará disponível nas plataformas de streaming a partir desta sexta (4). O sambista deu novas versões a dez canções de Caetano, entre elas, "Muito romântico", "Tigresa", "Qualquer coisa".





No post, Caetano faz um relato bem pessoal sobre o que ouviu do álbum:

"Meus filhos e eu tínhamos 'Tá Escrito' como parte do repertório de 'Ofertório' - nosso projeto em família entre 2017 e 2019, mas eu não poderia imaginar que anos depois ganharia um presente tão bonito quanto o álbum 'Xande Canta Caetano', que chega ao mundo dias antes do meu aniversário de 81 anos. Esse disco tocou e emocionou a todos no estúdio logo na primeira audição".

"Xande canta Caetano" tem direção musical de Pretinho da Serrinha e direção geral de Paula Lavigne.

