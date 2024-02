A- A+

Caetano Veloso lançou nesta sexta-feira, 23, uma nova versão da música "La Mer". Escrita por Charles Trenet e aclamada como um dos maiores clássicos da música francesa, a faixa foi originalmente lançada no final de 1945 pelo cantor Roland Gerbeau.



Desde então, foi regravada mais de quatro mil vezes e vendeu mais de 70 milhões de cópias.

Pelo Instagram, o músico explicou os motivos pelos quais decidiu regravar a canção. "Guilherme Araújo era meu empresário. Passou anos pedindo para eu cantar 'La Mer'. Quando ele morreu, senti", iniciou a postagem do cantor.





Continuou: "Em uma apresentação em Paris, cantei 'La Mer' em homenagem póstuma a ele. A escritora Christine Angot estava na plateia. Acho que ficou tão comovida quanto eu, já que, ao concluir um filme sobre sua própria vida, me pediu que gravasse a música como o fiz há anos em Paris: sozinho ao violão e em andamento ultra lento. Assim gravei".





Produzida por Caetano Veloso em colaboração com Lucas Nunes, a nova versão foi gravada para integrar a trilha sonora do documentário francês Une famille, filme de estreia da escritora Christine Angot.



Lançado mundialmente durante a 74ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, no último domingo, 18, a produção explora a maneira como uma família enfrenta uma situação de incesto.



La Mer marca o primeiro lançamento fonográfico de Caetano Veloso desde seu décimo terceiro álbum de estúdio, Meu Coco, de 2021.

