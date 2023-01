A- A+

CARNAVAL Caetano Veloso é mais uma atração confirmada para a abertura do Carnaval do Recife Prefeito João Campos anunciou a última surpresa da programação

Caetano Veloso é mais uma atração confirmada para a noite de abertura do Carnaval do Recife, no dia 17 de fevereiro. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (30), pelas redes sociais do prefeito João Campos.





"Na sexta-feira (27) a gente anunciou uma super grade para o Carnaval do Recife, no Marco Zero e a gente vem aqui trazer uma última surpresa. Uma pessoa que tem uma relação cultural e afetiva muito forte com o Recife, que faz questão de verbalizar isso por onde passa, sempre fazendo referências à nossa Cidade e que no alto dos seus 80 fará uma apresentação belíssima no Marco Zero, na noite de abertura, que é o Caetano Veloso. Fiz questão de ligar para ele, convidá-lo para tocar e se apresentar aqui no Recife", diz João Campos.

