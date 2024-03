Caetano Veloso e Maria Bethânia em SP: saiba tudo sobre data, preços e vendas de ingressos

A- A+

Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram uma turnê nacional, que terá oito apresentações pelo País, em sete capitais. As vendas de ingressos começam no domingo, dia 17 de março (confira os detalhes mais abaixo).

A turnê começa no Rio de Janeiro, com apresentações nos dias 3 e 4 de agosto no Rioarena, prossegue para Belo Horizonte em 7 de setembro no Estádio do Mineirão, Belém em 29 de setembro no Hangar, Porto Alegre em 12 de outubro na Arena do Grêmio, Brasília em 9 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha, e conclui em Salvador em 30 de novembro na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O encerramento da turnê será em São Paulo, com show que será realizado no Allianz Parque. Com um repertório cuidadosamente selecionado que inclui tanto os grandes sucessos quanto as canções mais apreciadas pelos fãs, o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia vai rememorar o encontro dos irmãos nos anos 1970, quando juntos também fizeram uma turnê e lançaram um disco gravado ao vivo, lançado em 1978.

Os ingressos estarão disponíveis para compra pelo público geral a partir de 20 de março, podendo ser adquiridos online no site da TicketMaster a partir das 10h, e presencialmente nas bilheterias, que abrirão ao meio-dia. Além disso, haverá uma pré-venda exclusiva para os clientes do Banco do Brasil, iniciando em 17 de março às 20h30 online, e a partir de 18 de março nas bilheterias, também ao meio-dia. Os preços dos ingressos serão anunciados em breve.

Pré-venda

- Pré-venda online para clientes Banco do Brasil: Começa dia 17 de março, às 20h30 e segue nos dias 18 e 19 de março

- Pré-venda presencial para clientes Banco do Brasil : Começa dia 18 de março, ao meio-dia

- Venda Geral online: Começa dia 20 de março, às 20h

- Venda Geral presencial: Começa dia 20 de março, ao meio-dia

São Paulo

Data: 14 de dezembro (sábado)

Local: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo - SP

Preços:

Cadeira superior: R$ 135,00 meia entrada e R$ 270,00 inteira

Pista: R$ 170,00 meia entrada e R$ 340,00 inteira

Cadeira inferior: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

Pista Premium: R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

Bilheteria oficial sem cobrança de taxa

Allianz Parque - bilheteria B

Avenida Francisco Matarazzo, 1705- Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Horário de Funcionamento:

18 de março atendimento a partir do meio-dia.

19 de março atendimento a partir das 10h.

20 de março atendimento a partir do meio-dia.

Atenção: Nos dias de pré-venda e venda geral, às 17h será encerrado o acesso à fila. Serão atendidas as pessoas que estiverem na fila, conforme disponibilidade de ingressos.

A partir de 21 de março:

Bilheteria Tokio Marine Hall

