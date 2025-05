Caetano Veloso e Maria Bethânia lançam álbum ao vivo de sua turnê conjunta

A- A+

Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram o lançamento, na próxima segunda-feira (26), de um disco ao vivo da primeira turnê que fizeram juntos em 46 anos, e que estrearam em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro. Com esse espetáculo, feito para arenas e grandes estádios, eles percorreram várias cidades do Brasil e voltaram ao Rio, para o réveillon na praia de Copacabana.

''Caetano & Bethânia Ao Vivo'' terá 33 faixas, incluindo uma inédita de Caetano, “Um Baiana” (na qual o cantor faz menção aos grandes shows do BaianaSystem) e o hino gospel “Deus cuida de mim”, do cantor e pastor Kleber Lucas, que o irmão de Bethânia trouxe para a seleção repleta de canções sobre religiosidade do show.

Nas plataformas, já é possível ouvir o primeiro single do disco, “Fé”, canção do repertório da cantora Iza, pescada para o show. “Alegria, alegria”, “Os mais doces bárbaros”, “A tua presença morena”, “Brincar de viver”, “As canções que você fez pra mim”, “Reconvexo” e “Vaca profana” são outras das canções incluídas em “Caetano & Bethânia Ao Vivo”.

Além do álbum, Caetano e Bethânia anunciaram que está sendo produzido um documentário da turnê. Com entrevistas inéditas, bastidores e trechos marcantes dos shows, o filme ainda não previsão para ser lançado.

