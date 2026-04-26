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MÚSICA Caetano Veloso e Ney Matogrosso roubam a cena ao assistirem, juntinhos, ao show de Marina Lima Dupla comoveu o público ao ver a a apresentação da cantora lado a lado da house mix

Caetano Veloso e Ney Matogrosso assistiram juntos, lado a lado, ao show de Marina Lima, na noite desse sábado (25), na Fundição Progresso, Lapa, Rio de Janeiro. A produção colocou cadeiras para que os dois vissem a apresentação sentados na house mix.

Do palco, Marina saudou a presença dos dois, referências artísticas para ela, na plateia. Depois do show, Caetano e Ney foram cumprimentá-la no camarim.

Marina dedicou o show ao compositor Alvim L, que morreu recentemente. Ele é autor de "Eu não sei dançar", um dos maiores hits na voz da artista.

Ela também fez homenagens ao irmão, o poeta Antônio Cícero, um de seus maiores parceiros musicais, que morreu em 2024, projetando um vídeo afetuoso em que aparece ao lado dele em várias ocasiões.

Com uma carreira de quase cinco décadas, a artista que mudou os rumos da música brasileira e marcou diferentes gerações com sua arte subiu ao palco na turnê comemorativa Marina Lima 70, que celebra sua trajetória e promove o lançamento do novo disco Ópera Grunkie.

O espetáculo passeou obra da cantora, reunindo sucessos que marcaram diferentes épocas e faixas do novo trabalho. No repertório, hits indispensáveis como “Fullgás”, “Uma Noite e Meia”, “À Francesa”, “Pessoa”, “Eu Não Sei Dançar” e “Mesmo que Seja Eu”.

Foi a primeira vez que a cantora se apresentou na casa de shows da Lapa.

- Eu tinha medo de fazer show aqui pelo tamanho da casa. Mas tinha muita vontade porque aqui vai além de um público sofisticado. Tem todo tipo de público, o povo mesmo. O medo passou - brincou Marina.

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