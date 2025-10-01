A- A+

Carnaval 2026 Caetano Veloso é anunciado como atração principal do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" Cantor baiano se apresentará na prévia carnavalesca pela primeira vez, no dia 30 de janeiro de 2026

Caetano Veloso foi anunciado como atração principal do “Enquanto Isso na Sala da Justiça” em 2026. As vendas para a prévia carnavalesca começam nesta quarta-feira (1º), às 18h, no site Bilheteria Digital.

A próxima edição da festa está marcada para 30 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco. Será a primeira vez que o artista baiano se apresentará no tradicional evento pernambucano.

Os valores dos ingressos para 2026 ainda não foram revelados pela organização da festa, que é produzida pela Raio Lazer e Zeroneutro. As demais atrações que devem compor o line-up ainda serão divulgadas.

Serviço:

“Enquanto Isso na Sala da Justiça 2026”

Quando: 30 de janeiro de 2026

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos à venda a partir das 18h desta quarta-feira (1º), pelo site Bilheteria Digital

Informações: @saladajustica



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também