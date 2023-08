A- A+

GRIPE FORTE Caetano Veloso está melhor; Paula Lavigne atualiza o estado de saúde do cantor Em suas redes sociais, a companheira e empresária do baiano tranquilizou os fãs após ele apresentar quadro de alta febre

Após o cancelamento de dois shows que faria neste fim de semana, em Porto Alegre, foi comunicado que o cantor e compositor Caetano Veloso havia suspendido a agenda devido a uma gripe e febre alta. A notícia preocupou os fãs do baiano. Agora, eles já podem ficar mais aliviados: Caetano está melhor.



Em suas redes sociais, Paula Lavigne, companheira e empresária do baiano, postou um vídeo em que Caetano aparece, comentando sobre o show "Transa", que realizou na madrugada da última segunda (14), no Rio de Janeiro. A publicação foi para informar a melhora no estado de saúde do artista, que chega a comentar:



"Finalmente, tô melhor. Foi barra, tive febre alta. Mas, agora tô melhor. Peço desculpas ao pessoal de Porto Alegre, que eu não pude ir... não posso, ainda. Mas, quando eu puder eu vou!", diz Caetano, no vídeo.



Os shows em Porto Alegre, que seriam realizados neste sábado (19) e domingo (20), e fazem parte da turnê "Meu Coco", terão novas datas anunciadas em breve.

Veja também

LUTO Marieta Severo enterra as cinzas do companheiro, Aderbal Freire-Filho, no Teatro Poeira; entenda