Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026; Kendrick Lamar lidera indicações
A premiação acontece no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos
O rapper Kendrick Lamar lidera a lista de favoritos aos prêmios Grammy 2026, que serão entregues em fevereiro de 2026, com nove indicações, seguido por Cirkut, Jack Antonoff e Lady Gaga, com sete indicações cada, anunciou a Recording Academy nesta sexta-feira (7).
O artista porto-riquenho Bad Bunny recebeu seis indicações, incluindo Gravação do Ano e Álbum do Ano por "DeBÍ Tirar Más Fotos".
Brasil no Grammy
Caetano Veloso e Maria Bethânia receberam uma indicação ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. A premiação acontece no dia 1 de fevereiro de 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Confira a lista das principais categorias:
Álbum do ano
"DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor álbum de música global
"Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Canção do ano
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Anxiety" - Doechii
"Apt." - Rosé, Bruno Mars
"DtMF" - Bad Bunny
"Golden" - Guerreiras do K-pop
"Luther" - Kendrick Lamar, SZA
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Wildflower" - Billie Eilish
Gravação do ano
"DtMF" - Bad Bunny
"Machild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Wildflower" - Billie Eilish
"Luther" - Kendrick Lamar, SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rosé, Bruno Mars
Artista revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Melhor performance solo de pop
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
Melhor performance pop de duo ou grupo
"Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
"Golden" - Guerreiras do K-pop
"Gabriela" - Katseye
"APT." - Rosé, Bruno Mars
"30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar
Melhor álbum vocal de pop
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims
Melhor performance de rock
"Night Terror" - Dream Theater
"Lachryma" - Ghost
"Emergence" - Sleep Token
"Soft Spine" - Spiritbox
"Birds" - Turnstille
Melhor álbum de rock
"Private Music - Deftones"
"I Quit" - Haim
"From Zero" - Linkin Park
"Never Enough" - Turnstille
"Idols" - Yungblud
Melhor álbum de pop latino
"Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
"Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
"Tropicoqueta" - Karol G
"Cancionera" - Natalia Lafourcade
"¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz
Melhor álbum de R&B
"Beloved" - Giveon
"Why Not More?" - Coco Jones
"The Crown" - Ledisi
"Escape Room" - Teyana Taylor
"Mutt" - Leon Thomas
Melhor canção de R&B
"Folded" - Kehlani
"Heart Of A Woman" - Summer Walker"
"It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
"Overqualified" - Durand Bernarr
"Yes It Is" - Leon Thomas
Melhor álbum de rap
"Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly - JID
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
Melhor canção de rap
"Anxiety" - Doechii
"The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
"Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
"TGIF" - GloRilla
"TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay
Melhor álbum de country contemporâneo
"Patterns" - Kelsea Ballerini
"Snipe Hunter" - Tyler Childers
"Evangeline vs. The Machine" - Eric Church
"Beautifully Broken" - Jelly Roll
"Postcards From Texas" - Miranda Lambert
Melhor álbum de country tradicional
"Dollar A Day" - Charley Crockett
"American Romance" - Lukas Nelson
"Oh What A Beautiful World" - Willie Nelson
"Hard Headed Woman" - Margo Prince
"Ain't In It For My Health" - Zach Top
"The Crown" - Ledisi
"Escape Room" - Teyana Taylor
"Mutt" - Leon Thomas
Melhor trilha sonora para mídia visual
"Devo" - Devo
"Live At The oyal Albert Hall" - Raye
"Relentless" - Diane Warren
"Music By John Williams" - John Williams
"Piece By Piece" - Pharrell Williams
Melhor canção escrita para mídia visual
"As Alive As You Need Me To Be" [From "Tron: Ares"]
"Golden" - "Guerreiras do K-pop
"I Lied To You" - "Pecadores"
"Never Too Late" - "Elton John"
"Pale, Pale Moon" - "Pecadores"
"Pecadores" - "Pecadores"
Melhor vídeo musical
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade