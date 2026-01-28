A- A+

CARNAVAL 2026 Com Caetano e Marina Sena, Enquanto Isso na Sala da Justiça anima vilões e mocinhos nesta sexta (30) Uma das mais tradicionais prévias do Carnaval de Recife será realizada no Pavilhão Interno do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Capas, armaduras e máscaras típicas dos super-heróis já podem ser tiradas do armário para exibição em uma das prévias mais tradicionais do Carnaval de Recife: "Enquanto Isso na Sala da Justiça" leva vilões e mocinhos para a farra nesta sexta-feira (30), no Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda.



Com Caetano Veloso, Marina Sena e Academia da Berlinda entre as atrações, a noite vai contar ainda com apresentação de Mestre Anderson Miguel, abrindo a festa com a força do Maracatu Rural em show do álbum "Encanto em Poesia".



Orquestra de Frevo do Babá e a Liga dos DJ's formada por Deejay Bahiano, Gilson Martins e Zé Kbeça completam a line-up.





De "Cajuína" a "Alegria Alegria"

Com criatividade e irreverência como pontos fortes, a prévia também é marcada pela expectativa do público pelo anúncio das atrações.



Que o diga Gilberto Gil, uma das atrações em 2023, que seguiu com outros nomes de peso nos anos seguintes: Ney Matogrosso (2024), Alcione e Liniker (2025) e, para este ano, Caetano Veloso dá as boa-vindas aos foliões.



No palco, as clássicas "Você é Linda", "Alegria, Alegria", "Cajuína" e "Leãzinho", entre outras, integram o repertório do baiano, um dos artistas mais aclamados da Música Popular Brasileira e de Recife, a "Capital do Frevo", ritmo reconhecido por ele como o princípio de tudo.

"(....) o Vassourinhas foi a Salvador e isso motivou Osmar e Dodô a compor frevos e tocar instrumentos elétricos, o que depois veio a se chamar de trio elétrico.



Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem grata ao Carnaval de Recife", afirmou Caetano, durante a abertura da folia no Marco Zero, Bairro do Recife, em 2023.

A cantora Marina Sena é outra atração da noite. Com show da turnê "Marinada", o público deve ser contemplado com um setlist que passa por "Me Toca", "Dando Sarrada" e "Coisas Naturais", dentre outros hits conhecidos da artista mineira.

E a já conhecida (e aclamada) Academia da Berlinda completa o line-up principal da prévia, que será tomada pelos típicos ritmos latino-caribenhos e nordestinos do grupo, conhecido pela combinação autoral de elementos da cumbia, da lambada e da guitarrada, entre outros, em sua apresentações.

PROGRAMAÇÃO

De acordo com informações da assessoria de imprensa da prévia, a programação (sujeita a alterações) com os horários dos shows será a seguinte:

Abertura dos portões + DJ's: 21h

Mestre Anderson: 21h30

Caetano Veloso: 23h15

DJ's: 0h30

Academia da Berlinda: 1h

DJ's: 2h10

Marina Sena: 2h40

Orquestra de Babá: 4h

Os ingressos para a edição 2026 do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e também em lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

SERVIÇO

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Com Caetano Veloso, Marina Sena e Academia da Berlinda, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (30), a partir das 21h

Onde: Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 215 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna

Informações: @saladajustica

