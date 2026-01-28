Com Caetano e Marina Sena, Enquanto Isso na Sala da Justiça anima vilões e mocinhos nesta sexta (30)
Uma das mais tradicionais prévias do Carnaval de Recife será realizada no Pavilhão Interno do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Capas, armaduras e máscaras típicas dos super-heróis já podem ser tiradas do armário para exibição em uma das prévias mais tradicionais do Carnaval de Recife: "Enquanto Isso na Sala da Justiça" leva vilões e mocinhos para a farra nesta sexta-feira (30), no Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda.
Com Caetano Veloso, Marina Sena e Academia da Berlinda entre as atrações, a noite vai contar ainda com apresentação de Mestre Anderson Miguel, abrindo a festa com a força do Maracatu Rural em show do álbum "Encanto em Poesia".
Orquestra de Frevo do Babá e a Liga dos DJ's formada por Deejay Bahiano, Gilson Martins e Zé Kbeça completam a line-up.
Leia também
• Boi da Macuca volta de turnê no Sudeste e confirma datas oficiais no Carnaval de Olinda
• Carnaval de Olinda: confira homenageados aclamados em votação popular para folia de 2026
• Alceu Valença tem tudo pronto para Carnaval e turnê 80 Girassóis
De "Cajuína" a "Alegria Alegria"
Com criatividade e irreverência como pontos fortes, a prévia também é marcada pela expectativa do público pelo anúncio das atrações.
Que o diga Gilberto Gil, uma das atrações em 2023, que seguiu com outros nomes de peso nos anos seguintes: Ney Matogrosso (2024), Alcione e Liniker (2025) e, para este ano, Caetano Veloso dá as boa-vindas aos foliões.
No palco, as clássicas "Você é Linda", "Alegria, Alegria", "Cajuína" e "Leãzinho", entre outras, integram o repertório do baiano, um dos artistas mais aclamados da Música Popular Brasileira e de Recife, a "Capital do Frevo", ritmo reconhecido por ele como o princípio de tudo.
"(....) o Vassourinhas foi a Salvador e isso motivou Osmar e Dodô a compor frevos e tocar instrumentos elétricos, o que depois veio a se chamar de trio elétrico.
Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem grata ao Carnaval de Recife", afirmou Caetano, durante a abertura da folia no Marco Zero, Bairro do Recife, em 2023.
A cantora Marina Sena é outra atração da noite. Com show da turnê "Marinada", o público deve ser contemplado com um setlist que passa por "Me Toca", "Dando Sarrada" e "Coisas Naturais", dentre outros hits conhecidos da artista mineira.
E a já conhecida (e aclamada) Academia da Berlinda completa o line-up principal da prévia, que será tomada pelos típicos ritmos latino-caribenhos e nordestinos do grupo, conhecido pela combinação autoral de elementos da cumbia, da lambada e da guitarrada, entre outros, em sua apresentações.
PROGRAMAÇÃO
De acordo com informações da assessoria de imprensa da prévia, a programação (sujeita a alterações) com os horários dos shows será a seguinte:
Abertura dos portões + DJ's: 21h
Mestre Anderson: 21h30
Caetano Veloso: 23h15
DJ's: 0h30
Academia da Berlinda: 1h
DJ's: 2h10
Marina Sena: 2h40
Orquestra de Babá: 4h
Os ingressos para a edição 2026 do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e também em lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.
SERVIÇO
Enquanto Isso na Sala da Justiça
Com Caetano Veloso, Marina Sena e Academia da Berlinda, entre outras atrações
Quando: Sexta-feira (30), a partir das 21h
Onde: Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda
Ingressos a partir de R$ 215 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna
Informações: @saladajustica