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Famosos Caetano Veloso ouve nome de Virginia Fonseca, e reação do cantor viraliza: "Sou um alienado" Artista, de 83 anos, diz que não sabe quem é a influenciadora digital e ressalta que conhece bem Vini Jr: 'Grande jogador de futebol'

Virginia Fonseca, a moça loura com 56,2 milhões de seguidores no Instagram, é um ponto de interrogação nos miolos de Caetano Veloso.



O cantor baiano, de 83 anos, não faz a mínima ideia de quem seja a empresária e influenciadora digital, de 27 anos, que vive de expor nas redes sociais uma rotina de futilidades e trivialidades — viagens, compras, treinos de musculação, refeições, relacionamentos (o mais recente, com o jogador Vini Jr)... E por aí vai. Pois bem, no último fim de semana, viralizou um vídeo em que Caetano reage ao ouvir o nome de Virginia.

"Você estava falando 'Virginia, Vini'. Eu falei: 'Quem é Virginia Vini? Depois Tino me explicou. Eu sou um alienado", afirma o cantor no vídeo publicado pela empresária Paula Lavigne, com quem Caetano é casado. O artista ressalta que sabe, sim, quem é Vini Jr, e a esposa explica ao marido que os dois foram namorados. "Ela, eu não sei quem é. Vini Jr é importantíssimo: grande jogador de futebol e enfrenta o racismo com muita firmeza", acrescentou Caetano.





Nas redes sociais, internautas celebraram o fato de Caetano nunca ter sido exposto aos conteúdos de Virginia Fonseca, figura considerada controversa por grande parte do público, e que já esteve envolvida em divulgações expressivas de jogos de aposta de azar on-line.

"Que inveja de Caetano que não sabe e nunca ouviu falar (de Virginia)", brincou uma seguidora. "Caetano, estamos juntos! Tudo que sei da Virgínia é contra a minha vontade", escreveu outra pessoa, em comentário no Instagram. "Tem horas que a 'ignorância' é uma dádiva", sugeriu mais um usuário da rede social.

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