LANÇAMENTO Caetano Veloso reencontra "Mais Simples", de José Miguel Wisnik, ao lado do filho Tom Clássico do compositor, músico, ensaísta e professor paulista ganha nova leitura íntima e anuncia álbum previsto para 2026

Há encontros que precisam de tempo para amadurecer. Décadas depois de ter sido atravessado pela delicadeza de “Mais Simples”, Caetano Veloso finalmente dá voz à canção de José Miguel Wisnik – grande amigo seu, de longa data –, em uma gravação inédita.

O registro é dividido com Tom Veloso, seu filho, responsável pelo violão que sustenta a interpretação com poucos acordes e muita profundidade.

A música integra um novo EP de Wisnik, previsto para chegar às plataformas em 2026, reunindo diferentes intérpretes em torno de seu cancioneiro.

A escolha de Caetano para abrir o caminho não é casual: ainda nos anos 1990, o tropicalista acalentou a ideia de gravar a canção, que já havia ganhado corpo em registros marcantes, como o álbum homônimo de Zizi Possi, “Mais Simples” (1996). O desejo ficou, então, em suspensão… até agora.

Gravada no segundo semestre de 2025, no estúdio da casa de Caetano, a nova versão aposta na economia de elementos para realçar a densidade poética da composição.

A produção é assinada por Lucas Nunes e valoriza a escuta atenta entre voz e violão, em um diálogo que transforma a canção em confidência.

Zé Miguel Wisnik conta que o registro “quase aconteceu há muitos anos, mas a gravação veio afinal quando tinha que ser: Caetano cantando ‘Mais simples’. Por uma conjunção, difícil de resumir, de desejos, de pessoas e dos astros. Ela é o primeiro passo de um EP em que diferentes intérpretes cantam canções minhas, e que será lançado em 2026”.

Para o compositor, trata-se de uma interpretação definitiva; para Caetano, de um reencontro necessário com uma obra que o acompanha há anos.

A arte da capa do single foi criada pela designer Elaine Ramos, e parte de uma fotografia de Gal Oppido realizada para o Grupo Corpo.

Entre silêncios, acordes e versos que falam do amor em sua dimensão mais extrema, Caetano e Tom entregam uma gravação que não busca novidade, mas essência.



