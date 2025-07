Caetano Veloso se despede de Preta Gil em post emocionado: "choro desde que soube"

A- A+

Caetano Veloso se despediu de Preta Gil em post emocionado em suas redes sociais. O músico lembrou da relação de primos entre a filha do amigo Gilberto Gil com seu filho, Moreno Veloso.

"Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto", escreveu Caetano, que se refere à canção "Cantiga de ninar Moreno".

Preta Gil, cantora, atriz, apresentadora e empresária, morreu neste domingo aos 50 anos, em decorrência de um câncer.







Em comunicado nas redes sociais, Gilberto Gil, pai de Preta, informou que ela morreu em Nova York, nos Estados Unidos, e a família agora trata dos trâmites burocráticos para a repatriação do corpo. A artista passou as últimas semanas no país, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.





Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, ela se tratou por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. A maneira corajosa e transparente como Preta lidou com a doença emocionou o Brasil.

"Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo", disse ela quando venceu o Prêmio faz Diferença, do GLOBO, em 2025.

Veja também