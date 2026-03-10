A- A+

Famosos Caetano Veloso se diverte ao lembrar meme por estacionar carro no Leblon há 15 anos Publicada em 2011, nota sobre o cantor virou piada recorrente nas redes e referência quando se fala em notícias consideradas banais

Caetano Veloso se divertiu ao relembrar que, há 15 anos, estava estacionando o carro… no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor publicou fotos em seu Instagram, nesta terça-feira (10), sobre o episódio que segue lembrado como um dos memes mais duradouros do jornalismo brasileiro. Publicada em 10 de março de 2011, a nota “Caetano Veloso passeia pelo Leblon e estaciona o carro” transformou um momento cotidiano do cantor e compositor em fenômeno recorrente nas redes sociais.

“Você se lembra o que estava fazendo há 15 anos? Pois eu estava estacionando o carro… no Leblon”, escreveu o cantor ao falar sobre o “aniversário” da nota.

A matéria original trazia fotos do artista, então com 68 anos, estacionando o veículo no bairro. O conteúdo, aparentemente banal, viralizou pelo título direto e passou a ser relembrado todos os anos na mesma data, com uma enxurrada de piadas e montagens na internet.

O escritor Xico Sá definiu o episódio em crônica publicada no Diário do Nordeste como parte do “folclore do jornalismo brasileiro”. Segundo ele, a nota acabou sendo incorporada à cultura pop do país.

De notícia comum a referência cultural

Com o passar dos anos, a situação ganhou novas camadas de humor — inclusive do próprio protagonista. Em 2018, o cantor entrou na brincadeira ao lembrar a data nas redes sociais. “IMPORTANTE. Hoje faz 7 anos que estacionei no Leblon”, escreveu no então Twitter, atual X. Em 2021, voltou a comentar o episódio ao lembrar os dez anos da publicação.

A história também inspirou o grupo de humor Porta dos Fundos, que produziu um vídeo satirizando o episódio com participação do próprio Caetano. No sketch, os humoristas tratam o estacionamento do carro como se fosse um acontecimento histórico digno de investigação jornalística.

Desde então, “Caetano estaciona no Leblon” virou uma espécie de metáfora para reportagens consideradas triviais no universo das celebridades. Internautas costumam recorrer à expressão para ironizar manchetes semelhantes, como notas sobre famosos passeando em shoppings ou enfrentando situações corriqueiras.

A jornalista por trás da nota

Anos depois, a autora da matéria também resolveu contar a história. Em 2021, a jornalista Elisangela Roxo publicou na revista Piauí um relato em primeira pessoa sobre a repercussão inesperada da nota.

Ela explicou que trabalhava em um plantão pós-Carnaval no Portal Terra e precisava cumprir uma meta de dez publicações diárias. As fotos enviadas pelo fotógrafo Fausto Candelária, da agência AgNews, acabaram virando a breve notícia que entraria para a história da internet brasileira.

No texto, Elisangela afirma que imaginava que apenas poucos leitores veriam a nota naquela noite. O que parecia apenas mais uma publicação de rotina, porém, se transformaria anos depois em um dos exemplos mais lembrados — e comentados — sobre o que pode ou não virar notícia. Quinze anos depois, a cena continua estacionada no imaginário da internet.

