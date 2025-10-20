Caetano Veloso se emociona ao ver pernambucana cantar "Força estranha", e famosos comentam
Atendente de restaurante impressionou ao cantar em vídeo que viralizou nas redes sociais
Caetano Veloso se impressionou ao assistir ao vídeo de uma senhora conhecida como Dona Lila cantando uma de suas músicas, “Força estranha”.
Em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira (20), o cantor aparece vendo o registro que viralizou nas redes sociais e elogiando a mulher, que trabalha em um restaurante em Paulista (PE).
Vários famosos também assistiram ao momento e enviaram mensagens elogiando a artista anônima.
“Vamos deixar a Dona Lila famosa”, disse ele após assistir o vídeo. “Porque ela canta lindo e eu fiquei emocionado. Minha música. A mesma música que eu cantei com meus filhos em outro dia. Ela canta lindamente, puxa vida.”
Eu fiquei emocionado ao ouvir Dona Lila cantando minha música. Ela canta lindamente!— Caetano Veloso (@caetanoveloso) October 20, 2025
O que acharam da interpretação dela? #CaetanoVeloso #MPB pic.twitter.com/YkqVVp00kS
Após o vídeo viralizar, a senhora, que segundo o relato de quem registrou a cantoria, a sua conta já acumula cerca de 23 mil seguidores no Instagram.
“A senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí. Fiquei pasmado”, escreveu ele. Alguns internautas comentaram que a interpretação de Dona Lila se assemelha bastante a que Gal Costa fez dessa mesma letra.
“Se eu fiquei (emocionada), imagina o criador da canção! Que, aliás, é meu maior ídolo. Viva dona Lina”, elogiou Zélia Duncan. A cantora Belô Velloso afirmou que “ela canta lindo! Maravilha. Aqui caiu uma lágrima”.
Neta de Gilberto Gil, Flor Gil, Linn da Quebrada, Xandy e Luiz Caldas também reagiram a publicação. Carlinhos Brown comentou: “Lindo, dom é dom”.
“Que coisa mais linda! Dona Lila canta bonito demais”, escreveu Patricia Pillar.