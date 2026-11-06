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INTERCÂMBIO CULTURAL 5ª edição do Café com Bongarbit chega em Escada (PE) neste sábado (7) Projeto integra a programação do Fuxiko Cultural e propõe unir tradições ancestrais e inovação tecnológica na cultura popular

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A 5ª edição do Café com Bongarbit se une ao povo indígena Marikito para integrar a programação do Fuxiko Cultural, que acontece neste sábado (7), na Aldeia do Riacho, em Escada.



Para esta edição, o projeto celebra o encontro entre a ancestralidade afro-indígena e as expressões tecnológicas contemporâneas, conectando o Povo Marikito, o Quilombo Carapotos e a Comunidade Quilombola da Xambá.

Com instrumentos orgânicos e digitais desenvolvidos em sala de aula, a Sambada Digital pretende criar pontes entre o saber tradicional dos mestres e a linguagem das novas tecnologias.

O momento musical contará com o encontro do Bongarbit com o Mestre Marcos do Pífano, do Quilombo Carapotos, simbolizando a união de memórias, sonoridades e vivências do território.

Programação

Estará presente na celebração o Mestre Marcos do Pífano, liderança do Quilombo Carapotos, que traz a força da tradição dos pífanos e dos folguedos do agreste e da zona da mata pernambucana para dialogar com os ritmos da Xambá.

Integrando a programação do Fuxiko Cultural neste sábado, está também o espetáculo “Arreia” — um duo protagonizado pelas irmãs Iara e Íris Campos, sob direção do Mestre Paulinho Sete Flexas.

A proposta traz ritualizações artísticas por meio do corpo brincador do Caboclinho Sete Flexas e conta ainda com o ritual do Toré, a exposição de fotos de Kadu Tapuyá e um desfile indígena.

Fuxiko Cultural?

Realizado no território da Aldeia do Riacho, o Fuxiko Cultural é uma feira e festividade comunitária que busca movimentar a economia criativa local, o ecoturismo e a valorização das expressões artísticas de matriz indígena e afrodescendente em Escada.

O evento funciona como um ponto de encontro multicultural onde artesanato, culinária tradicional, fotografia e artes cênicas se articulam para fortalecer a identidade, a autonomia e a salvaguarda do patrimônio imaterial do Povo Marikito e de comunidades parceiras.

Café com Bongarbit

O Café com Bongarbit é uma Sambada Digital que promove o encontro entre a tradição das festividades populares e as novas tecnologias. O evento conecta a força das sambadas à inovação tecnológica desenvolvida no próprio território.



Realizado mensalmente até dezembro, o Café com Bongarbit é o elo entre a musicalidade ancestral e saberes tecnológicos, e se coloca como um ponto de convergência, identidade e expressão da comunidade, como parte das ações do projeto Bongarbit: Escola de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá.

O objetivo da iniciativa é de promover um diálogo entre o fazer artesanal de tradições afro-brasileiras, cultura maker e tecnologias digitais.

Com produção do Bongarbit em parceria com o Instituto Fab Lab Rec, apoio do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar Guitinho da Xambá e incentivo da Transpetro através do Programa Rouanet Nordeste do Ministério da Cultura.



SERVIÇO

5ª edição do Café com Bongarbit no Fuxiko Cultural

Quando: sábado (7)

Onde: Aldeia do Riacho (Povo Marikito), Escada-PE

Acesso gratuito

Informações: @bongarbit

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