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CULTURA E TECNOLOGIA Café com Bongarbit promove encontro entre cultura popular e tecnologia em Olinda Projeto reúne música, poesia e experimentação artística neste sábado (1º), com entrada gratuita, no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar Guitinho da Xambá

O Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em Olinda, recebe neste sábado (1º), a partir das 16h, a segunda edição do Café com Bongarbit.

Gratuito, ao ar livre e com classificação livre, o evento propõe um diálogo entre saberes tradicionais e recursos tecnológicos por meio de apresentações musicais e ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.

A programação reúne o percussionista Thúlio Xambá, o rapper Okado do Canal e o DJ Phino, que dividem o palco em uma performance colaborativa. O trio também desenvolve o álbum "Heranças", fruto da parceria artística construída nos últimos anos.

Uma das novidades desta edição é a criação de um espaço de microfone aberto para poemas, rimas, textos e outras manifestações autorais ligadas às culturas afro-brasileira, afro-indígena, popular e antirracista. A estreia da iniciativa contará com a participação do poeta, compositor e artista visual pernambucano André Cordeiro.

Realizado mensalmente até dezembro, o Café com Bongarbit integra a programação da Escola Bongarbit de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá, projeto desenvolvido pelo Bongarbit em parceria com o Instituto Fab Lab Rec.

Segundo Thúlio Xambá, a proposta é transformar a sambada em um espaço de criação coletiva e intercâmbio de conhecimentos.

“A sambada do Café com Bongarbit proporciona vivências com foco nos instrumentos orgânicos e digitais e na inteligência ancestral. São encontros entre a tradição popular e as novas tecnologias, trazendo música, experimentação, troca, concepções artísticas, coletividade, memória e ancestralidade, onde tambores, instrumentos digitais e invenção ancestral se conectam para tocar, vivenciar e criar coletivamente a partir também da ideia do pertencimento. Já o microfone aberto é uma oportunidade para quem quiser somar com versos, histórias e palavras, ampliando as perspectivas poética, crítica e criação coletiva”, afirma.

A iniciativa tem apoio do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá e patrocínio da Transpetro, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Rouanet Nordeste.

SERVIÇO

Café com Bongarbit - 2ª edição

Quando: Sábado (1º), às 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar - Guitinho da Xambá - Rua Ieda, nº 103, São Benedito - Olinda-PE

Entrada gratuita

Instagram: @bongarbit

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