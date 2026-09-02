A- A+

AGENDA CULTURAL Café com Bongarbit recebe shows do Mixidinho da Xambá e Sentido Único em sua 3ª edição gratuita Evento acontece em Olinda, com apresentações e microfone aberto para o público

Com a mistura entre música e tecnologia, o Café com Bongarbit, que acontece neste sábado (5), a partir das 16h, consolida sua terceira edição. O evento vai ocupar o Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar Guitinho da Xambá, em Olinda.

O Café com Bongarbit recebe nesta edição shows do grupo Mixidinho da Xambá e o retorno da banda Sentido Único. Além disso, o microfone ficará aberto para o público dizer uma palavra, cantar e improvisar de forma gratuita.

Realizado mensalmente até dezembro, o evento se coloca como um ponto de convergência, identidade e expressão da comunidade, como parte das ações do projeto Bongarbit: Escola de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá.

A iniciativa pretende promover a ponte entre o fazer artesanal de tradições afro-brasileiras e a cultura maker e as tecnologias digitais, com produção do Bongarbit em parceria com o Instituto Fab Lab Rec, apoio do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar Guitinho da Xambá e incentivo da Transpetro através do Programa Rouanet Nordeste do Ministério da Cultura.

Sobre os artistas

No mês dedicado aos Ibejis - as divindades gêmeas e protetoras das crianças nas religiões de matriz africana, o grupo que é fruto das ações do Centro Cultural Grupo Bongar na comunidade, Mixidinho da Xambá, levam para o evento a identidade e força da infância quilombola.

Na sequência, a banda Sentido Único marca seu retorno aos palcos após dois anos de hiato. O trio, que é formado por André Cordeiro, Beto Xambá e Thulio Xambá, apresenta um espetáculo que une música e poesia, transformando versos e melodias em um manifesto em defesa do afeto, da diversidade, da fé e da justiça social.



Sobre a Transpetro

A Transpetro é subsidiária integral da Petrobras e opera 46 terminais (25 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 32 navios, prestando serviços de transporte e logística para o setor de óleo e gás.

SERVIÇO

3ª edição do Café com Bongarbit - Sambada Digital

Quando: sábado (5), às 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) - Rua Ieda, nº 103, São Benedito, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @bongarbit

Veja também