REFLEXÕES "Café com Deus Pai": autor de best-seller vem ao Recife para encontro com leitores Devocional escrito por Junior Rostirola foi o livro mais vendido no Brasil em 2024

Junior Rostirola, autor do best-seller “Café com Deus Pai”, desembarca em Recife no dia 22 de março. O encontro ocorre a partir das 19h30, na Igreja Família 61, em Boa Viagem.

A Capital pernambucana é a próxima parada da primeira “Tour Café com Deus Pai” do ano. Durante o evento, o público terá a oportunidade de adquirir o livro e conhecer de perto.

O devocional cristão “Café com Deus Pai” já vendeu mais de 5 milhões de cópias e foi o livro mais vendido no Brasil em 2024. A publicação da Editora Vélos traz uma reflexão diária, através de mensagens, orações e meditações.

O projeto conta ainda com um podcast de mesmo nome, que alcançou o 9º lugar entre os mais ouvidos globalmente no Spotify no ano passado, sendo o único brasileiro no ranking.

Neste ano, a turnê do livro já passou pela Europa. Ainda no primeiro semestre, passará pela África e por diversos países da América Latina e América Central.

Além de escritor, Junior Rostirola é fundador da Associação Escolhi Amar, que conduz diversos projetos sociais envolvendo crianças, adolescentes, dependentes químicos e famílias em vulnerabilidade social.



Serviço:

Tour Café com Deus Pai

Quando: 22 de março, às 19h30

Onde: Igreja Família 61 (Avenida Senador Sérgio Guerra, 114, Boa Viagem)

Informações: @familia_61



