"Café pra escrever" propõe caminhada pelo Recife para estimular a escrita criativa

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O projeto Café pra escrever, idealizado pelo escritor, dramaturgo e ator Cleyton Cabral, será promovido neste sábado (10), das 14h às 17h, no Bairro do Recife. Em sua segunda edição, a proposta é levar as pessoas para a rua com a experiência “Escrever a cidade”, em uma imersão de escrita criativa itinerante.



A ideia é que a escrita aconteça a partir da experiência direta com a cidade. Durante três horas, os participantes vão caminhar pelo bairro, observar a paisagem, prestar atenção às pessoas, aos detalhes e às histórias que atravessam o bairro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @cafepraescrever ou diretamente com Cleyton Cabral.

"Escrever a cidade"

A proposta sugere um exercício de escrita a partrir de uma caminhada pelo Bairro do Recife para transformar o que for encontrado pelo caminho em matéria de criação literária. “Dessa vez, a gente não vai começar pela mesa. Vai começar pela rua.Vamos caminhar, observar, escrever pelo caminho e recolher histórias, imagens, palavras e detalhes. No fim, chegamos a um café para sentar e transformar tudo isso em texto”, explica Cleyton.



O ponto de encontro será a Bodega de Véio, no Recife Antigo, onde acontece a etapa inicial da experiência. A proposta mantém uma das características centrais do Café pra escrever: reunir pequenos grupos para experimentar a escrita a partir de estímulos do cotidiano, sem exigir experiência prévia ou formação literária.



Criado em 2026, o Café pra escrever promove encontros de escrita criativa em diferentes cafés do Recife. A primeira edição teve como disparador as listas, com o encontro “Toda lista esconde uma história”. A nova edição amplia a experiência para o espaço urbano e propõe olhar para o Recife como matéria de escrita.



SERVIÇO

Café pra escrever | Encontro #02 | Escrever a cidade

Quando: Sábado (10), das 14h às 17h.

Onde: Ponto de encontro na Bodega do Véio (Rua Mariz e Barros, 328 - Bairro do Recife)

Inscrições com vagas limitadas pelo Instagram @cafepraescrever

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