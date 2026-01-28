A- A+

Famosos Caio Blat celebra formatura do filho mais velho; saiba quem é Ana Ariel, mãe do jovem Jovem é fruto do primeiro casamento do artista: 'Esse cara é muito especial, mudou minha vida, me orgulha todos os dias'

O ator Caio Blat usou as redes sociais para celebrar a formatura do filho mais velho, Antônio Blat, que terminou a faculdade de Design Digital aos 22 anos na última semana. O jovem é fruto do antigo relacionamento do artista e da cantora e psicóloga Ana Ariel.



Ambos foram casados durante três anos, entre 2001 e 2004 — no início do matrimônio, ele tinha 21 anos, e ela tinha 19 anos. O casal adotou o filho, ainda bebê, logo após oficializarem a união, em 2001.

"Esse cara é muito especial, mudou minha vida, me orgulha todos os dias, e agora é o mais novo designer digital da praça", enalteceu Caio, em publicação no Instagram nesta quarta-feira (28). O ator, que permaneceu afastado do filho por questões familiares particulares, retomou o contato com Antônio em 2018.





Caio Blat e o filho Antônio, de 22 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Caio Blat e Ana Ariel se conheceram em 2000, em Campinas, onde os dois moravam naquele período. O casamento, à época, aconteceu num centro espírita que o ator frequentava.

Cantora lírica, Ana Ariel é formada em psicologia e trabalha atualmente com constelação familiar, método controverso que se propõe a investigar como a construção dos laços familiares influencia a identidade pessoal de cada indivíduo.





Com mais de 10 mil de seguidores no Instagram, a profissional usa as redes para divulgar o próprio trabalho e propagar mensagens acerca de temas como acolhimento, maturidade, limites emocionais, entre outros. Além de Antônio, ela tem outros dois filhos, frutos de outra relação.

