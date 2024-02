Caio Blat e Luísa Arraes têm relação aberta? Conheça casais famosos que vivem casamento livre

A- A+

A atriz Luísa Arraes foi fotografada aos beijos, no último fim de semana, com o cantor e músico Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001).



A artista mantém um relacionamento "fora dos moldes tradicionais", nas palavras dela, com Caio Blat. Juntos desde 2017, os dois vivem em apartamentos separados, no mesmo andar do mesmíssimo prédio — e dividem o acordo de que cada um pode, sim, se relacionar com outras pessoas.

Outros casais famosos — como Aline Wirley e Igor Rickli; Tiago Abravanel e Fernando Poli; e Will Smith e Jada Pinkett Smith — seguem os tais moldes em seus casamentos. Confira a seguir.

Tiago Abravanel e Fernando Poli



Fernando Poli e Tiago Abravanel, em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

Em 2022, pouco antes de Tiago Abravanel ser confinado no BBB 22, o marido do ator e cantor, o produtor Fernando Poli, afirmou que ele estaria liberado para beijar à vontade no programa. Há alguns anos, os dois mantêm um relacionamento aberto — e não fazem muita questão de esconder isso.

No último sábado (3), aliás, Abravanel beijou na boca de vários fãs durante o Bloco do Abrava, que ele comandou em São Paulo. O desfile contou com a participação do grupo Tchakabum, e desfilou pela Faria Lima, uma das principais ruas de São Paulo, reunindo uma multidão para curtir a folia.

Samara Felippo e Elidio Sanna



Samara Felippo vive uma relação aberta com o ator Elídio Sanna há cerca de oito anos, e ambos falam publicamente sobre o tema em suas redes — Foto: Reprodução/Instagram

Juntos há oito anos, os atores Samara Felippo e Elídio Sanna vivem uma relação aberta e discorrem publicamente sobre o tema por meio das redes sociais. Ambos ressaltam que a questão principal, entre eles, é entender limites, acordos e conversar sobre possíveis desconfortos. "Relação aberta é isso! Sem posse, sem ciúme", ela já afirmou.

Fernanda Nobre e José Roberto Jardim



Fernanda Nobre e José Roberto Jardim — Foto: Instagram

A atriz, casada com o diretor desde 2014, já falou sobre o assunto algumas vezes, por meio das redes sociais. "Não é que a gente esteja na procura, 'vamos sair com todo mundo'. Não é isso. É como se estivéssemos na monogamia, mas sem hipocrisia", escreveu.

Will Smith e Jada Pinkett Smith



Will Smith e Jada Pinkett Smith estão juntos desde 1997, mas normalmente não são vistos usando alianças pelos tapetes vermelhos por onde passam

O casal de Hollywood, juntos há 20 anos, já falou abertamente sobre não acreditar na monogamia. Paralelamente ao casamento com Will Smith, Jada Pinkett já manteve, por alguns anos, uma relação com o rapper August Alsina.

Em entrevista recente à revista "GQ", Will falou que, influenciado pela família de Jada, ele resolveu aderir à relação aberta. "Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de liberdade que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor", contou ele.

Aline Wirley e Igor Rickli



O ator Igor Rickli e a cantora Aline Wirley — Foto: Reprodução/Instagram

Juntos desde 2010, quando se conheceram durante o musical "Hair", a vice-campeã do BBB 23 e o ator já falaram sobre a relação bissexual e não-monogâmica que vivem.

"Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", disse Igor Rickli.

Fred Nicácio e Fabio Gelonese



Fred Nicácio e o marido, Fabio Gelonese — Foto: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Fred Nicácio e o dermatologista Fabio Gelonese também cultivam um relacionamento aberto. Casados desde 2017, eles optaram por abrir a relação em 2019. "A gente tem sempre repactuações, a gente sempre reconversa sobre alguma coisa, ajusta aqui, ajusta ali. A gente não tem problema com repetir a mesma pessoa. Nossa máxima é: a gente não cria novos relacionamentos", ele explicou.

Pink e Carey Hart

Juntos há nove anos, a cantora e o piloto de motocross decidiram, há cerca de cinco anos, abrir a relação, depois de muitas idas e vindas. Segundo a imprensa internacional, até o momento tem dado certo.

"O casamento é horrível, maravilhoso, conforto e raiva. É chato, assustador e um roedor de unhas total. É amar outra criatura falível enquanto tenta amar a si mesmo. É uma vida inteira voltando para a mesa."





