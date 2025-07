Caio Blat, que namorou Preta Gil, chora em velório

A- A+

O ator Caio Blat apareceu muito emocionado no velório de Preta Gil, na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Ele e a cantora foram namorados durante alguns meses no início dos anos 2000, mas permaneceram amigos.



Durante o cortejo, Blat passou alguns instantes em frente ao caixão de Preta e não conseguiu conter as lágrimas. Ele também foi fotografado dando um beijo de despedida no corpo da cantora



O velório começou por volta das 9h da manhã. Francisco Gil, filho da cantora, foi o primeiro a chegar. José Gil, irmão de Preta, e João Gil, neto de Gilberto Gil, que formam o grupo Gilsons ao lado de Francisco, chegaram para se despedir da cantora por volta do meio-dia. A sobrinha da artista, Flor Gil, também está presente.



Além de Blat, famosos como Ivete Sangalo, Danilo Faro,Thiago Abravanel,Taís Araújo, Luiz Miranda,Thiaguinho, Malu Mader, Regina Casé, entre outros, se despediram da artista.





Caio Blat e Preta Gil



Caio e Preta namoraram em 2000, após a cantora se separar de Rafael Dragaud, com quem foi casada. O relacionamento durou cerca de oito meses, mas terminou sem nenhuma justificativa pública de ambos. Apesar disso, eles mantiveram a amizade nas décadas seguintes.



O ator chegou a fazer uma homenagem nas redes sociais após a morte de Preta, revelando o quanto ela marcou sua vida. "Nossa Pretinha de volta ao Sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e à toda a família Gil. Nos vemos no espaço."

