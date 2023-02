Caio Castro estreia em competição de automobilismo, mas abandona prova após falha em veículo

A- A+

A estreia do ator Caio Castro em competições de Fórmula Vee — competição júnior de automobilismo, com veículos monopostos de baixo custo — foi um tanto frustrada, como o próprio diz. No último domingo (12), na abertura do Campeonato Paulista, em Interlagos, o artista precisou abandonar a prova devido a uma falha no sistema de embreagem do carro.

"É claro que não foi como eu esperava" conta Caio Castro. "Estava realmente muito entusiasmado para pilotar um Fórmula. Mas isso me deixou ainda mais instigado para correr na Fórmula Vee. Agora é partir para a segunda etapa, em abril."

No ar na novela "Todas as flores", do Globoplay, Caio Castro declarou, recentemente, que dará uma pausa na carreira artística — em 2023 — para se voltar com mais afinco ao automobilismo. "Em 2021, me dediquei exclusivamente às corridas de carro. Vai ser o caso deste ano também", afirmou ele, envolvido com a prática há 15 anos.

As vitórias na primeira etapa da Fórmula Vee, no último fim de semana, foram de Kauan Morais e Levi Simões. Categoria tradicional do automobilismo nacional — e disputada desde 1967 —, a Fórmula Vee já revelou nomes como Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Nessa modalidade, os carros usam peças originais VW, câmbio de cinco marchas e pneus radiais de rua. Em Interlagos, a velocidade máxima é de 208 quilômetros por hora.

Acidente em 2022

Em novembro de 2022, Caio Castro sofreu um acidente durante a prova Porsche Carrera Cup, que aconteceu antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo. Na ocasião, o veículo do ator saiu da pista e bateu na barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores.

Veja também

famosos Harmonização Facial: procedimento depois dos 80 anos, como fez Dedé Santana, é eficaz?