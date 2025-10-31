Sex, 31 de Outubro

Caio Castro sofre acidente de carro durante treino para corrida; entenda situação

A prova que o ator disputará neste sábado, 1º de novembro, Cascavel de Ouro, é uma corrida de automobilismo tradicional do Paraná

O acidente de Caio Castro foi anunciado pela namorada do ator, Vitória Bohn - Foto: Reprodução/Instagram

Caio Castro sofreu um acidente nesta quinta-feira, 30, enquanto treinava para o Cascavel de Ouro, uma prova automobilística do Paraná. A informação foi anunciada pela namorada do ator, Vitória Bohn, através das redes sociais.

"Hoje rolou susto por aqui", disse a namorada do ator, em uma foto com o carro envolvido no acidente.

Após a foto, ela tranquilizou os seguidores: "Mas está tudo 100%, sem preocupações. Só um sustinho mesmo."

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Caio Castro, ainda sem respostas sobre a causa do acidente. O espaço segue em aberto.

A prova que Caio Castro disputará neste sábado, 1º de novembro, Cascavel de Ouro, é uma corrida de automobilismo tradicional do Paraná, que fará sua 39ª edição em 2025.

A prova ocorre Autódromo Zilmar Beux, na cidade de Cascavel, em que disputam os 50 carros da categoria Gold Turismo. Ela tem cerca de três horas de duração e pode ser assistida pelo YouTube

