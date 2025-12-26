A- A+

TELEVISÃO Caio Coppolla deixa CNN Brasil e terá quadro no SBT News A proposta do quadro é de levar comentários curtos e diretos sobre os principais temas da política nacional

O SBT anunciou nesta sexta-feira, 26, a contratação do comentarista político Caio Coppolla. Ele apresentará o Boletim Coppolla, quadro que será exibido de segunda a sexta-feira dentro do Jornal do SBT News e aos sábados no SBT Brasil, da TV aberta.

A proposta do quadro é de levar comentários curtos e diretos sobre os principais temas da política nacional.

Até semana passada, Coppolla integrava o elenco da CNN Brasil, participando do programa O Grande Debate ao lado do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e aparecia ao longo da programação opinando sobre o noticiário. Seu contrato com o canal encerrou no último dia 21.





Coppolla, 39, é bacharel em Direito pela USP (Universidade de São Paulo) e trabalha como comentarista desde 2018, com passagens pela Jovem Pan e CNN Brasil. Ele se destacou pelas suas análises políticas nas redes sociais, onde possui mais de 6 milhões de seguidores.



