HOMENAGEM Cais do Sertão recebe evento, com lançamento de livro, no aniversário da morte de Luiz Gonzaga O Rei do Baião morreu no dia 2 de agosto de 1989, mas sua obra segue sendo celebrada

Neste sábado (2), data que relembra a morte de Luiz Gonzaga, o Cais do Sertão realiza uma homenagem póstuma ao Rei do Baião. A segunda edição do evento “Essa é a Hora do Adeus” ocorre a partir das 19h, no auditório É do Povo, localizado no segundo andar do equipamento cultural.

A programação celebra a memória e o legado de Gonzagão, com música, poesia e apresentações culturais. Um dos destaques é o lançamento do livro “Visse-Versa-Mente”, que narra o cotidiano nordestino com lirismo, escrito pelo poeta e arte-educador Antônio Pastich.

Outra atração da noite é o Grupo Fuzuê de Dança, que tem um trabalho ancorado nas raízes culturais pernambucanas. A entrada no evento é gratuita, sujeita à lotação do espaço, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

Serviço:

“Essa é a hora do Adeus - Ano II”

Quando: nesta sexta-feira (2), às 19h

Onde: Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife)

Entrada gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa.

