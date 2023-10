Cais do Sertão promove atividades musicais e lúdicas em comemoração ao Dia das Crianças

A- A+

O Centro Cultural Cais do Sertão promove a "Semana da Criança", que acontece de 10 a 13 de outubro, com diversas atividades voltadas para a diversão dos pequenos. Exclusivamente no dia das crianças, quinta-feira (12), não será cobrada a entrada das que têm até 12 anos de idade.



As atividades, que serão ministradas pelos próprios educadores do Museu, contemplam vivência lúdica, teórica e prática sobre a história cultural da sanfona no Brasil, expondo os modelos e sons que elas conseguem emitir, dinâmicas recreativas a partir de brincadeiras musicais baseadas em percepção rítmica, atividade para colorir o traje de couro utilizado pelo vaqueiro, além de pesca no rio cenográfico que representa um dos mais importantes do Brasil, o São Francisco.



Ainda é possível visitar a exposição permanente do museu, “O Mundo do Sertão”, na qual propõe expandir as diversas possibilidades de interpretações do universo sertanejo, além de celebrar a vida e obra do cantor e compositor Luiz Gonzaga.



O Cais do Sertão funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, (última entrada às 15h30) e aos sábados e domingos, das 11h às 17h (última entrada às 16h30). O museu fica localizado na Av. Alfredo Lisboa, S/N, Recife Antigo. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (81) 3182-8269 ou pelo e-mail [email protected]

Confira a programação completa:

A Sanfona e o Som – Oficina de Iniciação a Sanfona

Dia: 10 de outubro

Horário: 14h

Local: Sala Caixa de Poesia

Jogos Musicais

Dia: 12 de outubro

Horário: 11h

Local: Sala SertãoMundo

Colorindo o Vaqueiro

Dia: 12 de outubro

Horário: 14h

Local: Sala SertãoMundo

Pescaria no São Francisco

Data: 13 de outubro

Horário: 14h

Local: Exposição

