Caitlyn Jenner se diz "segura" em meio a ataques iranianos em Tel Aviv

Estrela do reality show “Keeping up with the Kardashians”, a socialite Caitlyn Jenner disse estar segura em uma Tel Aviv em meio a ataques de mísseis do Irã.

Ela tinha viajado para a cidade israelense a fim de participar da Parada do Orgulho Gay, a segunda maior do mundo. A parada foi cancelada após os ataques.

Jenner compartilhou uma foto na tarde de sexta-feira em que aparecem os rastros de mísseis no céu noturno... com fumaça subindo da cidade e flashes de luz se espalhando pelo horizonte.

Ela legendou a publicação: “Uma noite ‘tranquila’ em Tel Aviv. Não há lugar onde eu preferiria estar do que com o bravo povo de Israel. Deus, por favor, continue a nos proteger e amparar.”

Fotos de Caitlyn Jenner bebendo vinho apareceram no site de notícias hebraico Mako. A legenda do veículo diz: “Durante o ataque iraniano: Caitlin Jenner entrou no espaço protegido com uma taça de vinho. Ela é toda nossa!" A socialite teve uma viagem agitada a Israel, compartilhando fotos do que parece ser o Muro das Lamentações em Jerusalém — com a cabeça apoiada na pedra quente.

O exército israelense atacou o Irã, com ataques focados no programa nuclear do país e em oficiais militares e cientistas de alta patente.

O Irã retaliou na sexta-feira e os EUA estão ajudando Israel a se defender de ataques de mísseis do exército iraniano.

Antes de ir para Tel Aviv, Caitlin Jenner disse ao site “TMZ” que sua filha, Kylie Jenner, estava preocupada com os perigos que poderia enfrentar em sua viagem.

