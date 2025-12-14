Caixa anuncia 226 projetos para a programação da Caixa Cultural em 2026 e 2027

A- A+

A Caixa divulgou, na última sexta (12) o resultado da seleção pública que definirá a programação das oito unidades da Caixa Cultural – Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo – para os anos de 2026 e 2027. O investimento previsto para o período é de R$ 120 milhões.



Ao todo, foram selecionados 226 projetos, entre 5.831 inscritos, todos com medidas de acessibilidade.

As propostas escolhidas irão compor uma programação diversificada, que inclui exposições, shows, espetáculos, festivais e outras ações culturais.



Confira AQUI a lista completa dos projetos selecionados.





Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o acesso à cultura e a valorização da diversidade artística no País.



“A seleção da Caixa Cultural reafirma o papel do banco como promotor do acesso à cultura e da valorização da diversidade artística nacional. Junto ao Governo do Brasil, atuamos para que mais pessoas se beneficiem da arte, do conhecimento e das oportunidades geradas pelo setor cultural”, afirma.



Dos 226 projetos selecionados, 82 serão apresentados em mais de uma unidade da Caixa Cultural, reforçando a política de circulação da produção cultural pelo país. Com isso, a programação se desdobrará em 402 temporadas ao longo de dois anos.



As estimativas das produções indicam potencial de geração de 19.333 postos de trabalho diretos e indiretos. Todos os projetos contemplam a contratação de mão de obra local, incluindo áreas como produção e assessoria de imprensa.



A lista completa dos projetos selecionados estará disponível no site selecaocaixacultural.com.br e contempla ocupações entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027.



Histórico de investimentos

Entre 2011 e 2019, o Programa de Ocupação dos Espaços — nome anterior da Seleção Caixa Cultural — investiu R$ 319,4 milhões, patrocinando 2.348 projetos e gerando retorno de mídia estimado em R$ 976,8 milhões.



Com a retomada da seleção pública, em 2023, a Caixa investiu mais de R$ 50 milhões na realização de 292 temporadas entre setembro de 2023 e dezembro de 2024. Já a programação de 2025 contou com investimento de R$ 50,6 milhões para a realização de 202 temporadas ao longo do ano.



Em novembro de 2025, as unidades da Caixa Cultural ultrapassaram a marca de um milhão de visitantes, somando mais de 1,1 milhão de pessoas atendidas até o momento.

* Com informações da assessoria

