MÚSICA Trio Caixa Cubo traz ao Recife show em homenagem ao músico Garoto, pai do violão moderno brasileiro Além do concerto, projeto conta com exibição do documentário "Garoto, Vivo Sonhando"

Aníbal Augusto Sardinha (1915-1955), conhecido como Garoto, completaria 110 anos neste sábado (28). O compositor e violonista paulista é homenageado no show do trio Caixa Cubo, que chega ao Recife no dia 11 de julho, no Teatro de Santa Isabel.

Com Henrique Gomide, ao piano, Noa Stroeter, no contrabaixo, e João Fideles na bateria, o tributo apresenta parte importante da obra de Garoto. O projeto foi selecionado pelo edital Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023.

Além do Recife, o concerto passa por São Paulo e Brasília. Em cada cidade, o trio recebe um artista convidado. Por aqui, a participação será de Laís de Assis, na viola de dez cordas.



Durante o show, será exibido um vídeo cenário com imagens feitas para o documentário “Garoto, Vivo Sonhando”, criado pelo seu diretor, Rafael Veríssimo, com fotos, fonogramas, partituras e manuscritos pertencentes ao acervo pessoal do artista. O filme ganha sessão no dia 10 de julho, no Cinema da Fundação, às 19h.

Quem foi Garoto?

Considerado o pai do violão moderno brasileiro, Garoto foi o principal nome do choro de São Paulo. Em sua carreira musical, acompanhou artistas como o pernambucano Luiz Gonzaga, além de Carmen Miranda, Dorival Caymmi e Pixinguinha, entre outros.

As composições de Garoto já foram gravadas por nomes como Maria Bethânia, Baden Powell, João Gilberto e Caetano Veloso. Uma de suas músicas mais famosas é “Gente Humilde”, letrada após sua morte por Vinicius de Moraes e Chico Buarque.



Serviço:

Documentário "Garoto, Vivo Sonhando"

Quando: 10 de julho, às 19h

Onde: Cinema da Fundação Derby

Ingressos por R$ 7



Show "Garoto, o gênio das cordas"

Quando: 11 de julho, às 20h

Onde: Teatro Santa Isabel

Ingressos por R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada)

