CAIXA Cultural Recife recebe instalação "A Casa de Todos" com programação gratuita

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A multicolorida instalação “A Casa de Todos”, da artista visual Leila Alberti, abre nesta sexta-feira (2) ao público e segue até o dia 25 de outubro, na CAIXA Cultural Recife, no Bairro do Recife. Além da estrutura de 9 m² e 2,7 m de altura, envolta pela trama de peças de crochê, confeccionadas por artistas e artesãs da ONG Lucianas e Marias (PR), a programação gratuita reúne oficinas e contações de histórias.



A exposição, que já passou por Curitiba, Rio de Janeiro e Fortaleza, tem o intuito de criar um espaço para brincar, experimentar, aprender e viver momentos de convivência que estimulem a conexão com a criatividade e com o presente.

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Oficinas

Com saberes locais e de outras regiões, as oficinas, voltadas para pessoas a partir dos 16 anos, passeiam pelo crochê tradicional e o crochê brincante, além de bordado, tecelagem, macramê, esculturas e outras possibilidades de criação.



Também faz parte da programação do projeto a valorização das narrativas orais, com contações de histórias infantojuvenis que acontecem aos sábados, abertas ao público e sempre com intérprete de Libras.



Entre os destaques está o artista Rafael Codognoto, que apresenta esculturas produzidas a partir de tecidos e roupas que muitas vezes são descartados, além do encontro com as mulheres marisqueiras do Coletivo Quilombola de São Lourenço, comunidade localizada em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, que transformam conchas e redes de pesca em acessórios.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por CAIXA Cultural Recife (@caixaculturalrecife) Ideação

Para a idealizadora do projeto, Leila Alberti, “A Casa de Todos” nasce como um convite ao encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio tempo, além de questionar imposições sociais e preconceitos relacionados ao gênero. Com saberes locais e de outras regiões, as oficinas, voltadas para pessoas a partir dos 16 anos, passeiam pelo crochê tradicional e o crochê brincante, além de bordado, tecelagem, macramê, esculturas e outras possibilidades de criação.Também faz parte da programação do projeto a valorização das narrativas orais, com contações de histórias infantojuvenis que acontecem aos sábados, abertas ao público e sempre com intérprete de Libras.Entre os destaques está o artista Rafael Codognoto, que apresenta esculturas produzidas a partir de tecidos e roupas que muitas vezes são descartados, além do encontro com as mulheres marisqueiras do Coletivo Quilombola de São Lourenço, comunidade localizada em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, que transformam conchas e redes de pesca em acessórios.Para a idealizadora do projeto, Leila Alberti, “A Casa de Todos” nasce como um convite ao encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio tempo, além de questionar imposições sociais e preconceitos relacionados ao gênero.

“Frente às facilidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia, o objetivo é estimular a sensibilidade para o fazer manual e lembrar o papel fundamental de homens e mulheres na construção diária e harmônica de nossas relações”, afirma.

Confira a programação completa

Para a confecção da instalação, Leila contou com a participação de artistas têxteis e das artesãs da ONG Lucianas e Marias, organização sem fins lucrativos sediada em Curitiba (PR) que promove saúde mental e geração de renda por meio de aulas e oficinas de crochê e tricô para famílias em situação de vulnerabilidade social, comunidades e postos de saúde.



Confira a programação das oficinas:

As oficinas contam com turmas às terças e quartas-feiras, das 14h às 17h, e às sextas-feiras e sábados, das 10h às 13h. A classificação é para pessoas a partir dos 16 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo site da CAIXA Cultural, quatro dias antes da realização de cada oficina.

02 e 03/10 (10h às 13h): “Crochê Brincante”, com Leila Alberti

02 e 03/10 (14h às 17h): “Esculturas Moles”, com Rafael Codognoto

06 e 07/10 (14h às 17h): “Borda Palavra!”, com Nanda Mélo

09 e 10/10 (10h às 13h): “Crochê Livre”, com Clara Nogueira

13 e 14/10 (14h às 17h): “Experimentações em Tear de Papelão”, com Clarissa Machado

16 e 17/10 (10h às 13h): Oficina com o Coletivo Quilombola de São Lourenço

20 e 21/10 (14h às 17h): “Aquele Cheiro do Tempo”, com Luciana Borre

23 e 24/10 (10h às 13h): “Bordar Mapas para Contar Sonhos”, com Cadu Cinelli.



Confira a programação das contações de histórias:

As contações de histórias ocorrem aos sábados, às 17h. A classificação é livre para todos os públicos e as inscrições são abertas todas as quartas-feiras no site da CAIXA Cultural.

03/10 (17h): “Caderno de Sonhos”, com Cadu Cinelli

10/10 (17h): “... Finalmente!”, com Yalle Feitosa

17/10 (17h): “Conversa de Comadre”, com Nanda Mélo

24/10 (17h): “Histórias do Meu Povo”, com Roma Julia.



Sobre Leila Alberti

A artista vem trabalhando sobre suas memórias do passado em meio à natureza e sobre o que é visto e vivido no convívio urbano. A identidade do ser e suas ações na sociedade a conduzem na série têxtil no Coletivo Bordas e em projetos sociais de arte.



Leila vive e trabalha em Curitiba. Nasceu em Quilombo (SC), em 1965. É graduada em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), em 1987, e pós-graduada em Poéticas Contemporâneas no Ensino da Arte pela Universidade Tuiuti do Paraná, em 2005.



Entre suas principais exposições individuais estão “A Casa de Todos e o Jardim”, na Galeria Layla Tarran, na FAP Unespar Curitiba (2023); “A Casa de Todos”, no Museu Municipal de Arte de Curitiba (2022); “Irreversíveis”, no Museu de Arte de Blumenau (2021); além de exposições no Espaço Krissart, em Miami (2001), na Casa da Cultura de Quilombo (SC) (2000), no Espaço CEF Quilombo (SC) (2000) e no Espaço CEF Curitiba (1994).

O projeto conta com patrocínio da CAIXA.



SERVIÇO

Instalação interativa “A Casa de Todos”

Onde: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Quando: De 2 a 25 de outubro

Entrada: gratuita

Informações: @caixaculturalrecife

Crédito das imagens: Levi Meirelles

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