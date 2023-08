A- A+

Cultura Caixa Cultural divulga programação de agosto com atividades presenciais e online; confira Espaço cultural promove atividades artísticas e educativas gratuitas; inscrições para as oficinas podem ser feitas no site do espaço

A Caixa Cultural Recife preparou, para o mês de agosto, uma programação eclética e inclusiva, com atividades presenciais e online. O calendário de ações artísticas e formativas contempla oficinas de palhaçaria, fotografia urbana, concerto musical, entre outros eventos.

Abrindo a programação, a oficina Stencil Criativo terá duas turmas, na quinta-feira (3) e sábado (5), às 14h. Além de um panorama sobre a impressão artesanal de frases e imagens em papel e tecido, a atividade apresentará métodos alternativos de estêncil com orientações para execução de projetos simples e práticos.

Para os interessados nas artes circenses, a oficina Palhaçaria: uma viagem com o nariz vermelho traz a multiplicidade da arte da palhaçaria por meio de jogos e brincadeiras. Serão oferecidas três turmas, nos sábados dias 12, 19 e 26, às 14h, em que os participantes poderão experimentar um novo olhar sobre si mesmo e o mundo ao redor.

Felipe Braccialli ministra a oficina "Palhaçaria: uma viagem com nariz vermelho"

No sábado (19), às 14h, ocorre a mediação Fotografia urbana: arruando pelo Bairro do Recife, com exercícios práticos de fotografia urbana e de arquitetura. Durante uma caminhada, partindo da CAIXA Cultural Recife, o público poderá conhecer mais sobre fotógrafos que se dedicaram a registrar o espaço urbano, mesclando curiosidades e fatos históricos.

Ainda no âmbito da formação, o Programa Educativo CAIXA Gente Arteira convida educadores para o encontro Ensino Afro e Indígena no Brasil, na terça-feira (29), sobre os objetivos e desafios da lei 11.645 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História afro-brasileira e indígena nas escolas. A ação acontece em dois horários: das 10h às 11h30, e das 14h às 15h30. Os ingressos para o evento serão distribuídos 1h antes do início do encontro.

Música

A Orquestra Criança Cidadã, projeto que conta com o patrocínio da Caixa, celebra o aniversário da Caixa Cultural com um concerto no sábado (12), às 16h30, com entrada gratuita. Na ocasião, os jovens músicos apresentam um repertório especial para a data, sob regência do maestro José Renato Accioly. Os ingressos serão distribuídos 1h antes da apresentação.

Artes visuais

Em exibição na Galeria 1 da Caixa Cultural Recife, a exposição Reciclos – Criando Novas Perspectivas apresenta, até o dia 3 de setembro, obras de arte interativas criadas com materiais recicláveis. A mostra conta também com um painel em homenagem a catadores de várias partes do país, entre eles três pernambucanos, e enfatiza a importância da educação ambiental e do consumo consciente.

Serviço:

Caixa Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: Site Caixa Cultural

Bilheteria: (81) 3425-1915

Entrada gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

