Cultura Caixa Cultural do Recife anuncia programação de férias em julho; confira Voltada para todas as idades, serão promovidas atividades presenciais e virtuais, como oficinas e apresentações artísticas

A Caixa Cultural Recife preparou uma programação diversificada para as férias de julho, com atrações que integram públicos de todas as idades. Com oficinas, apresentações culturais e educativas que contemplam diferentes linguagens artísticas, o espaço oferece opções gratuitas, presenciais e on-line, para aproveitar o mês com arte e conhecimento.

Pensada para contemplar crianças e adultos, a oficina “Brincando em Família” oferece três atividades ao longo de julho, com o intuito de estimular a criatividade e fomentar as habilidades socioculturais e motoras. Para isso, serão apresentadas dinâmicas interativas, jogos e brincadeiras compartilhadas entre as crianças e seus cuidadores, com inspiração nas vivências infantis comuns aos anos 1990 e inícios dos anos 2000, buscando unir gerações.

Na sexta-feira (7), a oficina “Jogos de Corpo” será voltada para atividades como elástico, pula corda, bambolê, amarelinha e vai e vem. No dia 14 de julho, na oficina intitulada “Brincando com Arte”, o foco estará na criatividade artística, com produções de origami, desenho e pintura. Encerrando o ciclo, no dia 21 (sexta-feira), acontece a atividade “Jogos de Tabuleiro”, na qual, a partir de dinâmicas educativas, como a realização de vários jogos, como de cartas “Caixa de Histórias”, o de tabuleiro, intitulado “A Cidade, o Porto e o Tempo”, além de damas, pega-vareta e blocos de montar. As atividades necessitam de inscrição prévia no site da Caixa Cultural.

Julho também será marcado por muita arte, com espetáculos de música e artes cênicas. Nos sábado (8) e domingo (9), às 11h, a Cia Caixinha de Música apresenta “O que tem na Caixinha”, projeto que mescla música e brincadeiras para, de forma lúdica, estimular a socialização dos pequenos e o interesse deles pela arte.

O teatro e a arte da oralidade também ganham destaque com a atriz, diretora, dramaturga e produtora Agrinez Melo. Nos dias 15 e 22 (sábado), às 19h, ela apresenta o espetáculo “Histórias Bordadas em Mim”, que de forma poética e intimista, utiliza suas memórias para tratar de temas como ancestralidade e empoderamento. Nos dias 16 e 23 (domingo), às 11h, ela celebra a força das culturas afro-brasileiras com a trajetória de “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, a partir da tradição da contação de histórias.

Ainda no âmbito das ações presenciais, entre os dias 27 e 30 (quinta a domingo), o público pode participar da Oficina “A DO LE TA: corpo, movimento, brincadeira”. A atividade é ministrada por Jhanaina Gomes, atriz, bailarina, performer, produtora e arte-educadora. Sua pesquisa abarca os campos do teatro, performance, improviso e dança com viés terapêutico.

Atividades on-line

Além da intensa programação presencial, a Caixa Cultural também oferece atividades on-line durante este mês de férias. No dia 12 (quarta-feira), às 15h, acontece a oficina “Brinquedos com materiais descartáveis”, enfatizando a importância do reúso na brincadeira e na arte. No dia 19 (quarta-feira), o público tem acesso a duas atividades: para o público infantil, acontece às 14h a oficina “Desenho com giz de cera”. Para participantes a partir dos 18 anos, será oferecida a conversa “Arte Pop: Conceitos e caminhos”, voltada para a discussão de um dos movimentos mais importantes da arte do século 20. Encerrando as ações virtuais, no dia 26 (quarta-feira), às 14h, será realizada a oficina “Bordado em fotografia”.

Artes visuais

Em exibição na Galeria 1 da Caixa Cultural Recife, a exposição “Reciclos - Criando Novas Perspectivas” apresenta obras de arte interativas criadas com materiais recicláveis, enfatizando a importância do consumo consciente e da educação ambiental. A mostra fica em cartaz até o dia 03 de setembro e conta ainda com um painel em homenagem a catadores de várias partes do país, entre eles três pernambucanos.

Serviço:

Caixa Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: Site CAIXA Cultural

Bilheteria: (81) 3425-1915

Entrada gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

[Educativo]

Oficinas “Brincando em Família”

Dia 07: Jogos de corpo

Dia 14: Brincando com arte

Dia 21: Jogos de tabuleiro

Horário: 14h

Local: Caixa Cultural Recife

Inscrições: Site CAIXA Cultural

Classificação indicativa: a partir dos 08 anos, com acompanhamento dos responsáveis

[Espetáculo]



Espetáculo “O que tem na caixinha”, Cia Caixinha de música

Dias 08 e 09 (sábado e domingo), às 11h

Ingressos gratuitos, distribuídos 1h antes da apresentação

Local: CAIXA Cultural Recife

[Espetáculo]

“Histórias bordadas em mim”

Dias 15 e 22 (sábado), às 19h

Ingressos distribuídos 1h antes da apresentação

Local: CAIXA Cultural Recife

[Contação de história]

16 e 23 (domingo), às 11h

Entrada gratuita

Local: CAIXA Cultural Recife

[Educativo]

Oficina - "A DO LE TA: corpo, movimento, brincadeira"

Dias: de 27 a 30 (quinta-feira a domingo), às 14h

Local: CAIXA Cultural Recife

Inscrições: site da CAIXA Cultural Recife

