Museu Caixa Cultural do Recife celebra 11 anos com atividades artísticas e formativas Espaço localizado no Bairro do Recife oferece atividades gratuitas de mediação lúdica e oficinas durante a 21ª Semana Nacional dos Museus

A Caixa Cultural Recife apresenta, em maio, uma programação com atividades formativas e artísticas que incluem mediação lúdica e interativa e oficinas. No mês em que comemora 11 anos de funcionamento, a instituição promove ações gratuitas que possibilitam diálogos sobre temas como maternidade, preservação ambiental e autoconhecimento.

Para celebrar seus 11 anos de atividades, a Caixa Cultural recebe o público para uma ação especial, nos dias 16 e 19 de maio, às 14h. A mediação comemorativa “Caixa Cultural Recife – 11 Anos” irá conduzir os visitantes por uma imersão no espaço, com música e teatro, histórias sobre a instituição, seu edifício histórico, e o Bairro do Recife, até os dias atuais.

A Caixa Cultural Recife também integra a 21ª Semana Nacional dos Museus, com duas atividades alinhadas ao tema deste ano “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”. No dia 17 de maio, às 18h, ocorre o encontro on-line “A Arte e seus reúsos”, sobre a importância do uso consciente de materiais e as possibilidades de reaproveitamento para a criação artística. E nos dias 18 e 20, às 14h, a oficina presencial “Introdução à pintura com geotintas” apresenta, de forma teórica e prática, os princípios da utilização de pigmentos provenientes da terra.

Para o público interessado em teatro, no dia 24, às 14h, acontece a oficina “Jogos teatrais e descobertas” destinada a atores e não atores. Por meio do jogo improvisacional, os participantes poderão treinar sua capacidade de criar cenas sobre a própria vida, utilizando diversos recursos expressivos como som, palavra, imagens e expressão corporal.

As inscrições para todas as atividades podem ser feitas através do site CAIXA Cultural .

Novos Horários:

A partir do mês de maio, a CAIXA Cultural Recife retomou o horário de funcionamento que vigorava antes da pandemia de Covid-19. O espaço voltou a abrir de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e, aos domingos e feriados, das 10h às 18h.

Serviço:

Caixa Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações e inscrições: Site CAIXA Cultural .

Bilheteria: (81) 3425-1915

Entrada franca

Acesso para pessoas com deficiência

[Educativo] Mediação Lúdica: “CAIXA Cultural Recife 11 anos”

Data: 16 e 19 de maio (terça e sexta-feira)

Horário: 14h

Classificação indicativa: Livre

[Educativo] Encontro virtual “A arte e seus reúsos”

Data: 17 de maio (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Plataforma Zoom

Público-alvo: educadores , profissionais da cultura e interessados em geral

Classificação indicativa: a partir de 18 anos

[Educativo] Oficina “Introdução à pintura com geotintas”

Data: 18 e 20 de maio (quinta-feira e sábado)

Horário: 14h às 15h

Local: CAIXA Cultural Recife

Classificação indicativa: a partir de 14 anos

[Educativo] Oficina “Jogos Teatrais e Descobertas”

Data: 24 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: CAIXA Cultural Recife

Classificação indicativa: a partir de 14 anos

