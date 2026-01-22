A- A+

TEATRO Caixa Cultural inicia temporada de peças e oficinas infantis da companhia Pia Fraus nesta sexta (23) A programação, que segue até o dia 1º de fevereiro, reúne os espetáculos Bichos do Brasil e Círculo das Baleias, além de oficina gratuita de criação de bonecos recicláveis,

A partir desta sexta-feira (23), a Caixa Cultural Recife, na Avenida Alfredo Lisboa, recebe o projeto Pia Fraus e os Bichos Brasileiros, da companhia paulista Pia Fraus, com ingressos a preços acessíveis (entre R$ 5 e R$ 10).

A programação, que segue até o dia 1º de fevereiro, reúne os espetáculos Bichos do Brasil e Círculo das Baleias, além de oficina gratuita de criação de bonecos recicláveis, ampliando o acesso de crianças e famílias a experiências culturais e formativas.

Atemporada integra o calendário cultural da capital pernambucana e contempla bate-papo com o elenco, além de sessão com acessibilidade em Libras. A realização é da CAIXA Cultural, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

Bichos do Brasil

No espetáculo Bichos do Brasil, o público é convidado a uma imersão poética na fauna brasileira, por meio de bonecos, música e coreografia. A montagem valoriza o imaginário popular e os mitos relacionados aos animais do país, utilizando materiais naturais na construção dos personagens.

Já Círculo das Baleias acompanha a jornada de Jujuba, uma baleia jubarte, em uma travessia pelos oceanos que aborda o ciclo de vida da espécie e a importância da preservação ambiental.

“São obras que tratam de temas urgentes, como meio ambiente e biodiversidade, a partir do olhar sensível da infância”, ressalta Vanessa Silva, produtora executiva e atriz da companhia.

A programação inclui ainda uma oficina gratuita de criação de bonecos recicláveis, reforçando o caráter educativo do projeto e estimulando a criatividade e a consciência ambiental das crianças.

“As oficinas aproximam o público do fazer artístico e ampliam o contato com processos criativos sustentáveis”, completa Vanessa Silva.

Cia Pia Fraus

A Pia Fraus é um grupo brasileiro de teatro de bonecos fundado em 1984 e sediado na cidade de São Paulo. Ao longo de mais de 42 anos de história, a companhia desenvolveu uma linguagem própria que integra teatro de animação, dança, música, artes visuais e máscaras.

O grupo já produziu 28 espetáculos e realizou apresentações em 25 países, consolidando um repertório que dialoga com diferentes culturas e faixas etárias. Em todas as suas obras busca promover o acesso à cultura e à educação através da arte.

Confira as datas e horários das apresentações até 1º de fevereiro:

Espetáculo Bichos do Brasil

- Sexta-feira (23/01), às 15h.

- Sábado (24/01), às 11h e 15h.

- Domingo (25/01), às 11h.

Espetáculo Círculo das Baleias

- Sexta-feira (30/01), às 15h

- Sábado (31/01), às 11h e 15h

- Domingo (01/02), às 11h

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) - retirada uma hora antes de cada sessão na bilheteria do teatro ou pelo site da CAIXA Cultural Recife.



Oficina de criação de bonecos recicláveis (gratuita)

Domingo (25/01), às 15h

Local: Sala de Oficina 1 – CAIXA Cultural Recife

Inscrições em link a ser divulgado.

Vagas: 25 | Público: crianças a partir de 5 anos

Ações complementares:

- Bate-papo com o elenco após as apresentações dos dias 23 e 30 de janeiro

- Sessão com acessibilidade em Libras: 31 de janeiro, às 15h

Classificação indicativa: Livre



