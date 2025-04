Caixa Cultural: seleção de projetos para agenda 2026/2027 está com inscrições abertas

A- A+

Foram abertas nesta terça-feira (29) as inscrições para Seleção Caixa Cultural para programação 2026/2027 do espaço. Interessados podem acessar o edital até 13 de junho.



Com investimento de R$ 120 milhões, os projetos selecionados vão compor a agenda das oito unidades da Caixa (Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP e Recife.



A nova unidade em Belém (PA) é novidade da seleção. Como parte das ações da Caixa na COP30, a Caixa Cultural na cidade será inaugurada em outubro deste ano.





A seleção visa receber projetos para ocupar a Caixa entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027.

"O objetivo da Seleção da Caixa Cultural é nacionalizar o investimento cultural e mostrar em nossos palcos e galerias a diversidade das culturas brasileiras", afirma o presidente do banco, Carlos Vieira.

Na última edição da programação da Caixa Cultural, em 2025, foram selecionados pouco mais de 130 projetos - de 6.144 inscritos.



E deste número, pelo menos 34 deles estiveram em mais de uma unidade da Caixa.

Inscrições

Podem participar da seleção pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, desde que tenham objeto social voltado à atividade cultural.



Estão contempladas no edital linguagens artísticas diversas. Serão aceitas, portanto, propostas nos segmentos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências.



Projetos de festivais de dança, música ou teatro também podem ser inscritos sob o critério de que tenham programação de atividades para a Caixa Cultural.



Encontro com

produtores culturais

No próximo dia 12 de maio as unidades da Caixa Cultural, incluindo a do Recife, vai realizar encontros presenciais com produtores culturais.



A ideia é esclarecer dúvidas e reforçar o papel da instituição no fomento à cultura do País.



Detalhes acerca dos encontros podem ser visualizados neste link.

SERVIÇO

Inscrições para Seleção Caixa Cultural - Agenda 2026/2027

Abertas até 13 de junho neste link

Informações no site caixanoticias.caixa.gov.br

