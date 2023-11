A- A+

MÚSICA Caixa Cultural recebe Festival Papo de Música, com Jorge Du Peixe, Karina Buhr, Martins e mais nomes Evento ocorre nos dias 24 e 25 de novembro, com atividades gratuitas

Depois de passar pelo Rio de Janeiro e Curitiba, o Festival Papo de Música chega ao Recife nos dias 24 e 25 de novembro. O evento itinerante ocupa espaços da Caixa Cultural para debater a música popular contemporânea com artistas, jornalistas e profissionais do mercado musical.

Entre os confirmados na programação da etapa pernambucana do evento, estão Jorge Du Peixe, Karina Buhr, Ceumar, Joyce Alane, Juliana Linhares, Chinaina e Martins. O projeto foi contemplado no Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural e tem todas as suas atividades gratuitas.

O festival foi idealizado pela pela jornalista Fabiane Pereira, que há cinco anos comanda o canal do YouTube Papo de Música, entrevistando artistas ligados à música. Ela é também curadora artística da rádio Novabrasil FM, onde apresenta o programa semanal "Vozes da Vez".



Confira a programação:

24 de novembro (sexta-feira)

10h30 às 11h30 - Boas Vindas + Mesa sobre Jornalismo Musical

Mediação: Fabiane Pereira. Convidados: GG Albuquerque (Jornalista Volume Morto) + Chinaina (Multishow / Canal Futura e músico) + Lenne Ferreira (jornalista)

11h45 às 12h45 - Artista Entrevista Artista

Convidados: Juliana Linhares + Martins

14h30 às 15h30 - Workshop sobre Curadoria & Produção de feiras de música, com Melina Hickson (Porto Musical)

15h45 às 16h45 - Papo de Música

Fabiane Pereira entrevista Luis Lins

17h às 18h - Gravação do Podcast “Vitrine/Novabrasil”

Com Lívia Nolla entrevistando Joyce Alane

25 de novembro (sábado)

10h30 às 11h30 - Boas Vindas + Mesa sobre Pequenas e Médias Casas de Shows na manutenção do Ecossistema da Música

Mediação: Fabiane Pereira

Convidados: Gabriela Dias e Bidu Alvez

11h45 às 12h45 - Artista Entrevista Artista

Convidados: Karina Buhr + Ceumar

14h30 às 15h30 - O Que Tem na Minha Sacola?

Fabiane Pereira entrevista Jorge Du Peixe

15h45 às 16h45 - Mesa “Rádio: Prestação de serviço ou comercialização de concessão pública? Por que no Brasil as rádios não agregam a carreira dos artistas independentes como nos Estados Unidos e na Europa?”

Mediação: Patrick Torquato (pesquisador musical e DJ). Convidados: Fabiana Ferraz (Rádio Cultura Brasil) + Marília Feix (Lampeja Música)

17h às 18h - Confraternização com DJ Carlota Pereira



