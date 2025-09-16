Caixa Cultural recebe trabalhos do IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
120 obras de artistas de mais de 20 países integrarão a mostra
O resultado dos trabalhos que foram selecionados para integrar o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco froam divulgados nesta terça-feira (16). A exposição acontece em dezembro, na Caixa Cultural Recife, e também ganhará um catálogo oficial.
Ao todo, 120 obras de artistas de mais de 20 países integrarão a mostra que terá como tema “Planeta de Todos”, com produções nas categorias cartum, caricatura e quadrinhos. A revelação dos vencedores será feita no dia 9 de dezembro, durante a abertura da exposição. Serão premiados seis trabalhos, dois por categoria, além de menções honrosas.
O júri final contará com nomes de destaque no Brasil e no exterior, como Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira, Lute, Lorena Kaz, JBosco e Omar Zevallos.
Leia também
• Bienal do Livro de Pernambuco é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife
• Era Uma Vez Brasil: estudantes da Rede Municipal do Recife farão intercâmbio cultural em Portugal
• Caixa Cultural Recife recebe "Enquanto você voava, eu criava raízes", da Cia. Dos à Deux
Serviço:
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505
Entrada gratuita
Mais infomrações em @caixaculturalrecife
*Com informações da assessoria de imprensa