cultura

Caixa Cultural recebe trabalhos do IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

120 obras de artistas de mais de 20 países integrarão a mostra

Samuca AndradeSamuca Andrade - Foto: Crysli Viana/ Divulgação

O resultado dos trabalhos que foram selecionados para integrar o IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco froam divulgados nesta terça-feira (16). A exposição acontece em dezembro, na Caixa Cultural Recife, e também ganhará um catálogo oficial.

Ao todo, 120 obras de artistas de mais de 20 países integrarão a mostra que terá como tema “Planeta de Todos”, com produções nas categorias cartum, caricatura e quadrinhos. A revelação dos vencedores será feita no dia 9 de dezembro, durante a abertura da exposição. Serão premiados seis trabalhos, dois por categoria, além de menções honrosas.

O júri final contará com nomes de destaque no Brasil e no exterior, como Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira,  Lute, Lorena Kaz, JBosco e Omar Zevallos.

Serviço:
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505
Entrada gratuita
Mais infomrações em @caixaculturalrecife

*Com informações da assessoria de imprensa

