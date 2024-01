Caixa Cultural Recife apresenta espetáculo "Nasci pra ser Dercy"; saiba mais

A- A+

A Caixa Cultural Recife apresenta, desta quinta (4) até 13 de janeiro, o espetáculo "Nasci pra ser Dercy", monólogo estrelado por Grace Gianoukas que presta homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores e mais polêmicas atrizes brasileiras do século 20. Escrita e dirigida por Kiko Rieser, a peça terá seis apresentações, incluindo sessões com interpretação de Libras, áudio descrição e bate-papo com o público, elenco e diretor.

Dercy Gonçalves rompia padrões e inaugurou uma representação genuinamente brasileira nos palcos. A atriz faleceu há 15 anos, em 2008, aos 101 anos, sem que jamais tenha havido nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse.

Na apresentação agora em cartaz, o texto busca unir o apelo popular e o carisma de Dercy a uma profunda pesquisa que mostra a importância, muitas vezes ignorada, da atriz para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina. A montagem conta voz off de Miguel Falabella.

Sucesso de público e crítica por onde passa, "Nasci pra ser Dercy" venceu o Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original, para o autor e diretor Kiko Rieser. Grace Gianoukas também recebeu as indicações de melhor atriz no Prêmio Bibi Ferreira e pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). O espetáculo foi, ainda, indicado ao Prêmio CENIM de melhor monólogo.

Kiko Rieser afirma que, no texto, procura revelar ao público a mulher grandiosa e complexa que Dercy Gonçalves foi. "Ela é retratada quase sempre como apenas uma velha louca que falava palavrão. Mas, na verdade, foi uma atriz vinda do teatro de revista que recriou a comédia brasileira. Uma mulher libertária, mas avessa a qualquer bandeira, inclassificável e singular", explica o autor.

A temporada em Recife inclui sessão com Libras e Audiodescrição na sexta-feira (12). Nos dias 11 e 12, será realizado debate com os artistas e público, após o espetáculo. E no sábado (13), haverá um bate-papo sobre consciência ambiental com um convidado especial, também após o espetáculo.

O espetáculo "Nasci pra ser Dercy" estreou no dia 13 de janeiro, em São Paulo (SP), e está em turnê nacional desde maio.

Sobre a artista

Dercy Gonçalves não cabia em rótulo algum. "Desbocada" e defensora da mais profunda liberdade, contestava frontalmente a censura da ditadura militar, mas se recusava a levantar bandeiras políticas específicas que não fossem a da irrestrita liberdade e do respeito a todas as formas de existir.

A atriz se consagrou como vedete do Teatro de Revista, mas sua maior contribuição ao nosso teatro se deu ao levar seu talento para a comédia popular, que ela revolucionou inteiramente, trazendo textos fundamentais para o Brasil e instaurando uma nova forma de interpretar.

Serviço:

"Nasci pra ser Dercy"

Local: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Datas: dias 04, 05 e 06; 11, 12 e 13 de janeiro de 2024 (quinta a sábado)

Horário: 20h

Dia 12: sessão com Libras e Audiodescrição

Dias 11 e 12: Debate após o espetáculo

Dia 13: Haverá um bate-papo sobre consciência ambiental com um convidado especial, após o espetáculo

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para cliente CAIXA e casos previstos em lei);

*Ingressos para a primeira semana disponíveis a partir de quinta-feira (28/12), a partir das 12h; para a segunda semana, a partir de sexta-feira (05/01), às 12h.

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (81) 3425-1915| CAIXA Cultural

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Veja também

EUA Personagens como Minnie e Mickey Mouse originais entram em domínio público com a virada de ano