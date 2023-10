Show "Barulinho" terá quatro apresentações na Caixa Cultural; confira

A- A+

O grupo Chicas fará quatro apresentações do show "Barulinho" na Caixa Cultural em celebração ao Dia das Crianças. As apresentações serão feitas em quatro sessões, na quinta-feira (12) e sábado (14), às 15h e às 17h. A classificação é livre para todos os públicos.

Formado por Paula Leal, Isadora Medella e pelas filhas do compositor Gonzaguinha e netas de Luiz Gonzaga Nanan Gonzaga e Amora Pêra, o repertório do show, a mistura de afeto e memória está presente em músicas como “ABC do Sertão”, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, “Ciranda do Mosquito”, do musical “O Sonho de Alice”, de Roberto Carlos e Tanah Corrêa, passando por “Lindo Balão Azul”, de Guilherme Arantes, entre outras.



As primeiras apresentações realizadas em cada um dos dias contarão com intérprete de Libras e serão disponibilizados fones abafadores de ruídos, para crianças com Transtorno do Espectro Autista, a fim de garantir acessibilidade a todos os públicos.



Serviço:

“Barulinho”

Quando: quinta-feira (12) e sábado(14), às 15h (com intérprete em Libras) e às 17h

Local: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 30

Mais informações: (81) 3425-1915

