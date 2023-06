A- A+

São João Caixa Cultural Recife celebra o São João com atividades artísticas e formativas; saiba mais Minicurso, oficina e apresentações de dança estão entre as ações gratuitas promovidas pela instituição durante o mês de junho

A Caixa Cultural Recife inicia o mês de junho com atividades em comemoração ao São João. Nesta sexta (2) e sábado (3), a instituição promove, através do Programa Educativo Caixa Gente Arteira, o minicurso “Dramaturgia junina: o teatro popular das quadrilhas”, onde serão estudados os aspectos teatrais na dança folclórica.

Ainda em torno da diversidade do tema, nos dias 10 e 11 (sábado e domingo) acontece a oficina “Corpo Brincante e Quadrilha Junina”, seguida de uma apresentação, ainda no dia 11, da Quadrilha Junina Raio de Sol. Todas as ações são gratuitas.

Ministrado por Hugo Menezes e Luana Felix, o minicurso “Dramaturgia junina: o teatro popular das quadrilhas” foca nos elementos teatrais presentes nesta manifestação cultural. Nele, serão abordados os aspectos específicos das produções dos quadrilheiros de Pernambuco, com foco na sua dimensão de espetáculo e na tradicional cena do casamento.

Dando continuidade ao clima de preparação para os festejos juninos e fomentando a preservação da tradição que atravessa a identidade nordestina, a oficina “Corpo Brincante e Quadrilha Junina” é ministrada pela quadrilheira e coreógrafa Leila Nascimento. Nos encontros, será evidenciado, de forma prática, como as quadrilhas estão permeadas de outras manifestações populares, como o coco, o xaxado, o cavalo marinho e a ciranda.

Como culminância das atividades voltadas para o São João, a Quadrilha Junina Raio de Sol apresenta ao público um espetáculo especial, evidenciando os movimentos e procedimentos da dança que é a cara da festividade popular. Em formato adaptado, com duplas formadas por artistas do grupo de dança e também por alunos da oficina “Corpo Brincante e Quadrilha Junina”.

Artes visuais

A Caixa Cultural Recife recebe, a partir do dia 13 de junho (terça-feira), a mostra “#ExpoReciclos - Criando Novas Perspectivas”. A exposição itinerante é uma realização da Rede Educare e apresenta um conjunto de obras de arte feitas a partir de latas de alumínio, fios elétricos, isopor, plástico, papelão, vidro, madeira, ferro e outros resíduos descartáveis e recicláveis.

Audiovisual

Ao longo do mês de junho, os interessados no universo audiovisual poderão ouvir profissionais da área e tirar dúvidas sobre diversos temas no curso “Encontros de Cinema - Dos Sentidos à Ação”, que acontece durante todas as terças-feiras de junho, das 14h às 18h, presencialmente, na Caixa Cultural Recife.

A ação é voltada para estudantes, profissionais da área e público em geral e busca elucidar sobre diferentes funções, a partir da exibição de curtas e longas-metragens, seguida de conversas e debates com os profissionais. São eles: Clébia Sousa (atuação e mercado de trabalho). Juliana Soares (produção executiva), Aurora Jamelo (direção de arte) e Stephan Levita (direção).

Dança

Manifestação cultural fortemente enraizada no Nordeste, o Caboclinho celebra a herança indígena e a pluralidade dos povos originários do Brasil. Na oficina “O Caboclinho e o corpo contemporâneo”, que a Caixa Cultural Recife oferece gratuitamente nos dias 08 e 09, das 14h às 18h, os fundamentos dessa dança se encontram com as práticas da atualidade, buscando novas formas de se colocar na brincadeira.

A oficina propõe uma vivência a partir das ritualidades criadas para o espetáculo “Arreia”, com as bailarinas Iara e Iris Campos, que será apresentado no dia 10, às 19h. Serão abordados os ritmos que carregam as narrativas dos povos originários, assim como as loas cantadas por eles fazem referência às suas culturas e espiritualidade.

