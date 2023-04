A- A+

CULTURA Caixa Cultural Recife divulga programação de abril; confira Programação do equipamento, localizado no Bairro do Recife, tem acesso gratuito

Oficinas, exposições e curso integram a programação da Caixa Cultural Recife neste mês de abril, com acesso gratuito a quem quiser visitar o espaço, localizado no Bairro do Recife. Interessados em participar das atividades podem realizar a inscrição no site do equipamento cultural.

Já na próxima quarta-feira (5), às 14h, será realizada a oficina "Jogos Teatrais e Descobertas", direcionada a atores e não-atores, com idade a partir dos 14 anos.

A ideia é desenvlver a expressividade do corpo, além de conhecimento da linguagem teatral com jogos de improvisação e recursos, entre eles sons, imagens e palavras.

E na quinta-feira, 13 de abril, às 11h, é a vez da oficina "Respostas Poéticas: Mulheres Múltiplas, Histórias Únicas". A atividade vai ser realizada em meio à vivência de desenho com caneta e sobreposição para o público - a partir de 10 anos.



Na ocasião, um olhar interpretativo sobre histórias da personagens que compõem a exposição "Mulheres que Mudaram 200 anos" - em cartaz no equipamento, até o dia 16 deste mês.





E para quem curte registrar o mundo através de imagens, na quarta-feira, 19 de abril, às 14h, é a vez da oficina "Fotografia Urbana", voltada para público a partir de 14 anos. Os participantes, durante a aula, vão ser convidados a refletir sobre o espaço urbano e a arquitetura por meio da fotografia como linguagem de arte.

Curso de Figurino e Acessibilidade:

Entre os dias 11 e 14 de abri,, de terça a sexta-feira, acontece outra atividade na Caixa Cultural: o curso presencial "Figurino e Acessibilidade", mediado pela atriz, diretora, figurinista e pesquisadora Agrirez Melo.



O curso, que propõe novas formas de criação de figurino, utilizando possibilidades de formas, tecidos, cores e afins, com liberdade para que os participantes executem suas criações, é direcionado ao público a partir dos 16 anos, será ministrado das 14h às 17h.

Serviço

Caixa Cultural Recife



Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Funcionamento de terça a domingo, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Acesso para pessoas com deficiência

