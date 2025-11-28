A- A+

MUSEU Caixa Cultural Recife abre exposição permanente de seu acervi artístico e histórico Além de 34 obras de arte, mostra conta com itens preservados de diferentes períodos

A Caixa Cultural Recife inaugura nesta sexta-feira (28), a partir das 15h30, sua nova exposição permanente. “Acervo Caixa – Fragmentos Históricos & Memórias Fotográficas” apresenta obras de arte e artefatos preservados pela instituição.

Com curadoria de Magdala Gomes Bezerra, a mostra conta com 34 obras de arte. Há pinturas em acrílica sobre tela e madeira, nanquim, madeira entalhada e esculturas em diferentes suportes, além de reproduções fotográficas do século 19.

Criações de artistas nordestinos estão em exposição. Entre eles, Abelardo da Hora, Cavani Rosas, Francisco Brennand, Maria Lúcia Zarzar, Miguel dos Santos, Corbiniano Lins, Joel Aleixo e Paulo Caldas.



A curadoria também tem a memória como elemento. Fragmentos arqueológicos selecionados em um coleção de mais de 12 mil itens se juntam a outras peças já expostas no local, como o antigo cofre e o elevador de porta pantográfica do Banco de Londres & América Latina e as janelas arqueológicas que revelam vestígios preservados de construções que ocuparam o terreno anteriormente.

A exposição está distribuída entre o térreo, o segundo e o terceiro pavimentos do edifício, em corredores e espaços destinados à circulação do público. O acesso é gratuito.



*Com informações da assessoria de imprensa.

