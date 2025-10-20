A- A+

TEATRO Montagens de Frankestein ganham sessões para adultos e pequenos na Caixa Cultural Recife Do coletivo gaúcho Gompa, espetáculos serão apresentados a partir do próximo sábado (25)

A Caixa Cultural Recife apresenta nos próximos dias 30 e 31 de outubro, e 1° de novembro, o espetáculo "Frankenstein" - montagem do coletivo gaúcho Gompa, que revisita o clássico de Mary Shelley sob um olhar contemporâneo, com paralelos entre o corpo feminino e a Amazônia e, dessa forma, explorando questões como pertencimento, violência e identidade.

No palco, Fabiane Severo e Alexsander Vidaleti dão vida às vozes de Sandra Dani e Elcio Rossini, em encenação que soma textos, cenário e figurinos, além de trilha sonora de Álvaro Rosa Costa - manipulada ao vivo, com samples, ruídos e improvisações.

"A obra propõe uma reflexão sobre pertencimento, discutindo de modo poético questões vinculadas à condição da mulher na sociedade. O enredo traça relações entre o corpo da mulher e nossa floresta amazônica, que vem sendo destruída e historicamente submetida às vontades do homem", ressalta Camila Bauer, coautora do espetáculo, e ela também assina a encenação.

Na sessão da sexta-feira, 31, o espetáculo terá tradução em Libras.

"Frankinh@" para os pequenos

O monstro Frankenstein também estará no palco da Caixa em encenação para os pequenos, com "Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos", no período de 25 de outubro a 1° de novembro, abrindo a temporada das montagens.

Para o espetáculo do sábado, marcado para as 17h, haverá bate-papo após a sessão. E no domingo, com início às 11h, a apresentação se dará com um intéprete de libras.









Vencedor do Prêmio Sesc de Artes Cênicas, os pequenos vão contar com a mescla de dança, teatro, artes visuais e triha sonora original, que reinventa a obra.



Na versão para o público infantil, a montagem já circulou por pelo menos 18 cidades do País, além de ter passado também pela Rússia e por Cuba.



Crédito: Vilmar Carvalho // Vitor Dias

Na narrativa, Victor Frankestein, um jovem esquisito e solitário, ganha uma companhia criada por ele próprio mas que por não sair como o planejado, acaba vivendo aventuras diversas.

Oficinas

Das 14h às 16h da sexta-feira 31, o Coletivo Gompa vai ministrar uma Oficina de Teatro e Dança voltada para os pequenos.



Com inscrições gratuitas, e 20 vagas disponíveis, interessados em participar devem acessar o site da Caixa Cultural.

SERVIÇO

"Frankinh@ - Uma História em Pedacinhos

Quando: dias 25 e 26 de outubro, e 1° de novembro, respectivamente às 17h, 11h e 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Com bate-papo após o espetáculo do sábado, 25 e intérprete de Libras para a sessão do domingo, 26

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), disponíveis a partir da sexta-feira 17 e 24 de outubro



"Frankestein"

Quando: dias 30 e 31 de outubro, e 1° de novembro, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Com intéprete de Libras para a sessão da sexta-feira, 31

Informações: @caixaculturalrecife // www.caixacultural.gov.br

