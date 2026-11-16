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TEATRO Caixa Cultural Recife recebe espetáculo "O Avesso da Pele", inspirado em obra vencedora do Jabuti Montagem do Coletivo Ocutá aborda racismo, violência policial e relações afetivas em oito apresentações, entre os dias 18 e 28 de novembro

A relação entre memória, identidade e afeto está no centro de “O Avesso da Pele”, espetáculo que chega à Caixa Cultural Recife em novembro. Inspirada no romance homônimo de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti 2021, na categoria Romance Literário, a montagem do Coletivo Ocutá terá oito sessões, de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro, sempre às 19h30.

Com direção de Beatriz Barros, a peça reúne Vitor Britto, Alexandre Ammano, Bruno Rocha e Marcos Oli no elenco. Desde a estreia nos palcos, em 2023, o trabalho conquistou reconhecimento da crítica, com indicações aos prêmios APCA e Shell pela atuação de Vitor Britto. Também recebeu o Prêmio Miguel Arcanjo, na categoria Drama Teatro, e o Prêmio FITA (Festival Internacional de Angra dos Reis), em Direção de Movimento.

A trama acompanha Pedro, filho de Henrique, professor de literatura negro assassinado durante uma abordagem policial. Ambientada em Porto Alegre, na década de 1980, a história começa a partir da tentativa do jovem de compreender a trajetória do pai e reconstruir a própria história familiar. Ao revisitar lembranças e episódios do passado, ele se depara com as marcas deixadas pelo racismo na vida daquele homem e nas relações que estabeleceu.

A encenação transforma essa busca em um exercício coletivo de memória. Os quatro atores se alternam nos papéis de pai e filho, enquanto o apartamento de Henrique funciona como cenário e território de investigação. Os objetos presentes no espaço conduzem Pedro por fragmentos da vida paterna, revelando conflitos, fragilidades e experiências atravessadas pela condição de homem negro em uma sociedade racista.

A violência policial, nesse contexto, não aparece apenas como o episódio que desencadeia a narrativa, mas como parte de uma estrutura que interfere na construção da identidade e na possibilidade de viver plenamente os afetos. Essa abordagem também acompanha a proposta do romance de Jeferson Tenório. Segundo o autor, a questão central do livro é discutir as coisas que se perdem quando o Estado e a Polícia agem dessa forma.

“Não é um livro sobre o racismo nem sobre a violência policial. Ele é, antes de tudo, uma reivindicação afetiva, que vai restituir a subjetividade perdida ou retirada em função do racismo e da violência”, comenta.

Trajetória e programação

Criado em 2020, durante a pandemia, o espetáculo iniciou sua trajetória nos palcos em 2023, com sessões esgotadas em São Paulo. Desde então, passou por cidades do interior paulista e por estados como Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de Portugal. Ao longo da circulação, já ultrapassou 150 apresentações e reuniu mais de 30 mil espectadores.

A temporada recifense terá ainda encontros entre artistas e público. Nos dias 19 e 26 de novembro, serão realizados bate-papos com o elenco após as sessões. As apresentações dos dias 21 e 27 contarão com intérprete de Libras.

A programação inclui duas oficinas gratuitas. Nos dias 19 e 20, das 10h às 14h, a diretora e dramaturga Beatriz Barros conduz “Palavra-Feitiço”, laboratório de interpretação destinado a atores e atrizes. A atividade investiga a palavra como elemento de criação teatral, com exercícios de leitura, escuta, preparação corporal e experimentação cênica.

Já no dia 25, das 10h às 13h, o Coletivo Ocutá realiza a “Dramaturgia da Dança”. A oficina propõe uma experiência que conecta literatura, corpo e movimento, utilizando palavras, imagens e memórias de “O Avesso da Pele” como estímulos para a criação artística. A atividade é voltada a artistas, pesquisadores e estudantes de artes cênicas, entre 18 e 50 anos.

São oferecidas 30 vagas por oficina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Caixa Cultural Recife.

Serviço

“O Avesso da Pele”, por Coletivo Ocutá

Quando: 18 a 21 e 25 a 28 de novembro, às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla

Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife

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