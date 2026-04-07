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DOCUMENTÁRIO Caixa Cultural Recife exibe sessão especial do documentário "O Canto do Rio" A exibição terá entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início da sessão

Neste sábado (11), às 15h, a Caixa Cultural Recife recebe a sessão especial do curta-metragem documental "O Canto do Rio", de Rostand Costa. Com entrada gratuita, o evento terá distribuição dos ingressos uma hora antes do início da sessão.

A exibição faz parte do programa "Caixa Apresenta" e será seguida de uma roda de conversa sobre a privatização de áreas comuns e ambientalmente protegidas. O bate-papo é promovido pela plataforma Encontro de Ideias para Adiar o Fim do Mundo e reunirá convidados engajados na área.

Sobre o filme

O "Canto do Rio", primeiro filme do cineasta Rostand Costa, retrata os conflitos que transformam o cotidiano de marisqueiras, jangadeiros e trabalhadores do Pontal de Maracaípe, em Ipojuca.

Articulando memórias e saberes locais com fontes jornalísticas e científicas, o documentário revela como a restrição ao território afeta diretamente o trabalho, a permanência e a identidade das comunidades da região.

O curta também aborda temas como o avanço da especulação imobiliária, a construção irregular de muros, os incêndios e os confrontos em áreas de preservação ambiental que ocorrem no litoral sul de Pernambuco.

*Com informações da assessoria de imprensa

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