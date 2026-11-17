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Da concepção da ideia à construção de uma obra, em meio à liberdade de formas, traços e linhas curvas e sinuosas.



A vastidão do universo criativo de Oscar Niemeyer (1907-2012) será o ponto de partida da exposição “A Linha de Niemeyer - O Traço que se Torna Espaço”, aberta para visitação a partir desta quarta (18) na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife, com curadoria de Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto do arquiteto e presidente do Instituto Niemeyer.





Paulo Niemeyer, bisneto do arquiteto, está à frente da curadoria da exposição | Acervo/Instituto Niemeyer



No espaço, um recorte do acervo da Galeria Niemeyer, com objetos autorais, croquis originais, maquetes físicas e estudos artísticos somam mais de 60 itens que estarão expostos ao público, que vai poder contemplar, também, materiais relacionados ao processo de criação e execução dos projetos que percorrem as obras assinadas pelo arquiteto e urbanista carioca, à frente das principais edificações erguidas em Brasília (DF) a partir do final da década de 1950.





BRASIL AFORA

Além de Brasília, com a Catedral da cidade, o Palácio da Alvorada (residência presidencial) e o Congresso Nacional, composto pela Câmara e pelo Senado entre algumas de suas edificações em destaque, Oscar Niemeyer assina também obras monumentais em Belo Horizonte (MG), com o Conjunto Pampulha.



No Rio, precisamente em Niterói, é dele a construção do Museu de Arte Contemporânea.



Já o edifício Copan, em São Paulo, um dos mais icônicos da capital paulista, tem as mãos do arquiteto em sua parte externa, tomada pelas conhecidas linhas curvas que caracterizam suas obras.



Também na cidade, o Memorial da América Latina faz parte do portfólio de Niemeyer.



NO RECIFE

E na capital pernambucana a assinatura do arquiteto pode ser vista no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. O espaço, inaugurado em 2011, foi projetado por ele em 2006 e também por Paulo Sérgio Niemeyer.



Como extensão, no complexo foi erguido o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa - esta com áreas verdes e marquise com vista para o mar.



A propósito, o enlace entre arquitetura, arte e paisagem faz parte do passeio de Oscar Niemeyer no decorrer de suas mais de seis décadas de trajetória.



SERVIÇO

Exposição “A Linha de Niemeyer - O Traço que se Torna Espaço"

Quando: a partir desta quarta (18) até 17 de janeiro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife

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